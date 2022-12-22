Valentino Rossi, BMW fabrika kadrosuna katıldı!

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MotoGP kariyerini sonlandırmasının ardından her zaman ilgilisi olduğu dört tekere geçiş yapan Rossi, geçen sezon WRT Audi ile GTWCE'de mücadele etti.

WRT'nin 2023 için Audi'den BMW'ye geçmesinin ardından, takım Rossi'nin GTWCE programının bir parçası olmaya devam edeceğini ve gelecek ayki Dubai 24 Saat ve International GT Challenge sezonunun ilk yarışı olan Bathurst 12 Saat yarışlarına katılacağını duyurdu.

Rossi'nin dört tekerde devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından bir hamle de BMW'den geldi: Alman üretici, Rossi'nin BMW fabrika sürücü kadrosuna alındığını ve diğer BMW otomobilleriyle de daha fazla test yapabileceğini açıkladı!

Rossi "Resmi BMW M Works sürücüsü olmaktan gurur duyuyorum. Bu benim için çok büyük bir fırsat."

"Geçen yıl ilk defa ciddi bir şekilde yarışmaya başladım ve ilk sezonumu çok iyi anlaştığım WRT ile tamamladım. WRT'nin yeni ortak olarak BMW'i seçmesinden dolayı da çok mutluyum."

"BMW M4 GT3'ü iki kez test etme şansım oldu ve otomobille ilgili hislerim çok iyi. Gelecek sezon rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca BMW M Motorsport bana gelecek yıl iki çok güçlü pilotla, Maxime Martin ve Augusto Farfus ile yarışma fırsatı verdi. Hâlâ öğrenmem ve geliştirmem gereken çok şey var ama umarım bu göreve hazır olurum ve yarış hafta sonlarında mücadele edecek kadar hızlı olurum." dedi.

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

Rossi'nin iki tekerlek üzerindeki başarılarıyla "yaşayan bir efsane" olduğunu söyleyen BMW Motorsport patronu Andreas Roos, kendisinin "dört tekerlek üzerinde de mükemmel bir yarışçı olduğunu kanıtladığını" da belirtti.

Roos, "[Rossi] spor otomobil yarışlarının onun ikinci motor sporları evi haline geldiğini gösterdi ve kariyerinin bu yeni bölümüne tüm tutkusunu, becerilerini ve bağlılığını getiriyor."

"Valentino'nun önümüzdeki yıl BMW M Motorsport ailesine katılacak olması harika. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz - aramıza hoş geldin Vale!" dedi.

Rossi, BMW fabrika kadrosunun 21. üyesi ve GT World Challenge Sprint şampiyonları Dries Vanthoor ve Charles Weerts'ten sonra Audi'den BMW'e geçen üçüncü sürücü oldu.

Eski genç sürücüler Dan Harper, Neil Verhagen ve Max Hesse'nin de fabrika sürücüsü olarak terfileri de kesinleşmiş vaziyette.