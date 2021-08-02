Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor
Blancpain Endurance / Spa 24 Saat Haberler

Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Williams Formula 1 yedek pilotu Jack Aitken’in, cumartesi günü Eau Rouge’da düzenlenen Spa 24 Saat yarışındaki kazada köprücük kemiği ve omurgasında kırıklar meydana geldi.

Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor

Avrupa GT World Challenge’ın Spa ayağında Aitken’in Emil Frey Lamborghini Huracan GT3 Evo aracı yarışın ilk saatinde çok araçlı bir kazaya karıştı. Olayın ardından, Aitken’in küçük çapta akciğer kontüzyonu oldu.

Ayrıca omurgasında kırıklar oluştu ama durumu stabildi. Aitken’in bugün ya da yarın hastaneden taburcu olması umuluyor ve sonrasında genç pilot, Britanya’ya dönecek.

Kazanın ardından yaptığı açıklamada Aitken, “Yaşanan her şey göz önünde bulundurulduğunda iyi ve çok şanslı hissediyorum.”

“Takım arkadaşlarım ve kazada yer alan diğer araçlar için de üzülüyorum çünkü rekabet etme şansımız olmadı.”

“Hedefim, Britanya’ya dönüp en iyi şekilde iyileşmeye başlamak olacak ve elbette, mümkün olan en kısa sürede araca geri dönmek. Çevremdeki insanlarla, bunu iyi bir şekilde atlatacağıma eminim!” dedi.

Bu sene GTWCE’nin bir parçası olan Endurance Cup ve Sprint Cup’ta da yarışan Britanyalı-Koreli pilot, pist görevlilerine ve sağlık ekiplerine de teşekkür etti.

Aitken’in ne zaman Lamborghini’nin kokpitine ya da Williams’taki F1 görevine ne zaman geri döneceği henüz belli değil.

Bir sonraki GTWCE yarışı Brands Hatch’te ağustosun son haftasında gerçekleşecek.

Ferrari fabrika takımı sürücüsü Davide Rigon da Aitken ile Liege Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan kontrollerden sonra gece yarısında taburcu edilmişti.

 Iron Lynx Ferrari 488 GT3 Evo ile yarışan İtalyan sürücü, tedbir amaçlı olarak sırt desteği takacak.

Bir Ferrari sözcüsü, Rigon'un bu ayın sonlarında Le Mans 24 Saat Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turu için koltuğunu alıp alamayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Durumunun daha detaylı değerlendirilmesinden sonra, [Rigon’un]  #52 AF Corse-run factory 488 GTE Evo'yu Miguel Molina ve Daniel Serra ile birlikte kullanıp kullanmayacağına önümüzdeki günlerde bir karar verileceğini açıkladı.

Rutronik Porsche ve Emil Frey Lamborghini kullanan Kevin Estre ve Franck Perera olaya karışan diğer iki sürücüydü. Padoktaki tıp merkezinde yapılan kontrollerden sonra her ikisinde de bir sağlık problemi tespit edilmedi.

Kaza, yarış başladıktan neredeyse 30 dakika sonra meydana geldi.

Bu olayla veya sonrasındaki olaylarla ilgili resmi bir TV yayını yapılmadı ancak Aitken, Eau Rouge/Raidillon’daki ikinci sola dönen virajda aracın kontrolünü kaybetmiş gibi gözüktü. 

Olay, sarı bayrakların çıkması ve yarışın bir saatten fazla süre boyunca bu şekilde devam etmesine neden oldu.

Yarışta son 18 saat işaretinin çıkmasından kısa bir süre önce yarışa, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen ve Come Ledogar tarafından kullanılan diğer Iron Lynx Ferrari liderlik ediyordu.

paylaşım
yorumlar
Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor

Önceki haber

Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

9 s
2
Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

14 s
3
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

9 s
4
Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

11 s
5
Formula 1

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

9 s
Son Haberler
Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor
GTWE

Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor

0dk
Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor
F1

Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor

2 Haz 2021
Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor
GT

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

19 Nis 2021
Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak
GTWE

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak

9 Mar 2021
Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak
GTWE

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

25 Şub 2021
Son Videolar
Spa 24 Saat - Yarış özeti 14:25
Blancpain Endurance
25 Eki 2020

Spa 24 Saat - Yarış özeti

Spa 24 Saat - Son saat sprinti 01:19
Blancpain Endurance
25 Eki 2020

Spa 24 Saat - Son saat sprinti

Spa 24 Saat - 19. saat özeti 11:56
Blancpain Endurance
25 Eki 2020

Spa 24 Saat - 19. saat özeti

2020 24 Saat Spa testi tamamlandı 00:45
Blancpain Endurance
6 Eki 2020

2020 24 Saat Spa testi tamamlandı

Blancpain GT Endurance Barcelona: Yarış özeti 04:55
Blancpain Endurance
30 Eyl 2019

Blancpain GT Endurance Barcelona: Yarış özeti

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
WEC, ekimde ilk kez Bahreyn’de gündüz yarışı düzenleyecek Bahreyn
WEC

WEC, ekimde ilk kez Bahreyn’de gündüz yarışı düzenleyecek

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor
IMSA

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor

Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı Monza
WEC

Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı

Jack Aitken Daha fazlası
Jack Aitken
Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor
GT

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak
Blancpain Endurance

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak

Aitken, Abu Dhabi GP'de yarışıp yarışmayacağından hâlâ emin değil
Formula 1

Aitken, Abu Dhabi GP'de yarışıp yarışmayacağından hâlâ emin değil

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"
Formula 1 Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"

Son Haberler

Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor
Blancpain Endurance Blancpain Endurance

Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor

Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor
GT GT

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak
Blancpain Endurance Blancpain Endurance

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.