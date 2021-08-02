Spa 24 Saat’teki kazadan sonra Aitken’in vücudunda kırıklar bulunuyor

Avrupa GT World Challenge’ın Spa ayağında Aitken’in Emil Frey Lamborghini Huracan GT3 Evo aracı yarışın ilk saatinde çok araçlı bir kazaya karıştı. Olayın ardından, Aitken’in küçük çapta akciğer kontüzyonu oldu.

Ayrıca omurgasında kırıklar oluştu ama durumu stabildi. Aitken’in bugün ya da yarın hastaneden taburcu olması umuluyor ve sonrasında genç pilot, Britanya’ya dönecek.

Kazanın ardından yaptığı açıklamada Aitken, “Yaşanan her şey göz önünde bulundurulduğunda iyi ve çok şanslı hissediyorum.”

“Takım arkadaşlarım ve kazada yer alan diğer araçlar için de üzülüyorum çünkü rekabet etme şansımız olmadı.”

“Hedefim, Britanya’ya dönüp en iyi şekilde iyileşmeye başlamak olacak ve elbette, mümkün olan en kısa sürede araca geri dönmek. Çevremdeki insanlarla, bunu iyi bir şekilde atlatacağıma eminim!” dedi.

Bu sene GTWCE’nin bir parçası olan Endurance Cup ve Sprint Cup’ta da yarışan Britanyalı-Koreli pilot, pist görevlilerine ve sağlık ekiplerine de teşekkür etti.

Aitken’in ne zaman Lamborghini’nin kokpitine ya da Williams’taki F1 görevine ne zaman geri döneceği henüz belli değil.

Bir sonraki GTWCE yarışı Brands Hatch’te ağustosun son haftasında gerçekleşecek.

Ferrari fabrika takımı sürücüsü Davide Rigon da Aitken ile Liege Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan kontrollerden sonra gece yarısında taburcu edilmişti.

Iron Lynx Ferrari 488 GT3 Evo ile yarışan İtalyan sürücü, tedbir amaçlı olarak sırt desteği takacak.

Bir Ferrari sözcüsü, Rigon'un bu ayın sonlarında Le Mans 24 Saat Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turu için koltuğunu alıp alamayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Durumunun daha detaylı değerlendirilmesinden sonra, [Rigon’un] #52 AF Corse-run factory 488 GTE Evo'yu Miguel Molina ve Daniel Serra ile birlikte kullanıp kullanmayacağına önümüzdeki günlerde bir karar verileceğini açıkladı.

Rutronik Porsche ve Emil Frey Lamborghini kullanan Kevin Estre ve Franck Perera olaya karışan diğer iki sürücüydü. Padoktaki tıp merkezinde yapılan kontrollerden sonra her ikisinde de bir sağlık problemi tespit edilmedi.

Kaza, yarış başladıktan neredeyse 30 dakika sonra meydana geldi.

Bu olayla veya sonrasındaki olaylarla ilgili resmi bir TV yayını yapılmadı ancak Aitken, Eau Rouge/Raidillon’daki ikinci sola dönen virajda aracın kontrolünü kaybetmiş gibi gözüktü.

Olay, sarı bayrakların çıkması ve yarışın bir saatten fazla süre boyunca bu şekilde devam etmesine neden oldu.

Yarışta son 18 saat işaretinin çıkmasından kısa bir süre önce yarışa, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen ve Come Ledogar tarafından kullanılan diğer Iron Lynx Ferrari liderlik ediyordu.