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Blancpain Endurance / Spa 24 Saat / Son dakika

Spa 24 Saat yarışı ertelendi

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Spa 24 Saat yarışı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Nis 2020 06:26

Avrupa GT Dünya Şampiyonası'nın Spa 24 Saat yarışı, mevcut koronavirüs durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yarış organizatörü Stephane Ratel Organisation, 25-26 Temmuz'da yapılması planlanan GTWCE Dayanıklılık Kupası yarışının, Belçika hükümetinin 31 Ağustos'a kadar ülkedeki büyük halka açık etkinlikleri yasaklamasının ardından yarışın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yarışın yeni tarihi ise açıklanmadı.

SRO tarafından yapılan açıklamada, "Yarış, mevcut ilkelere uygun olarak yılın ilerleyen kısmında, gözden geçirilmiş bir tarihte yapılacak. Yeni tarih en kısa zamanda ilan edilecek." denildi.

Belçika hükümetinin kararı sonrası 15 Ağutos'ta yapılması planlanan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağı ile, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan  Formula 1 Belçika GP'nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz.

Formül 1 ve FIA ​​henüz yorum yapmazken, WEC sözcüsü son kararı kabul ettiklerini belirti.

Hükümetin kararı sonrası, iki etkinliğin de kapalı kapılar ardında gerçekleşmesine izin verilip verilmeyeceği belli değil

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Blancpain Endurance
Etkinlik Spa 24 Saat
Editör Gary Watkins

Blancpain Endurance Sıradaki seans

Paul Ricard

Paul Ricard

29 May - 30 May

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