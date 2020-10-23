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Blancpain Endurance / Spa 24 Saat / Sıralama turları raporu

Spa 24 Saat: WRT Audi açılıs sıralama seansını lider kapattı

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Spa 24 Saat: WRT Audi açılıs sıralama seansını lider kapattı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

WRT Audi takımı, bu GT Dünya Şampiyonası Avrupa’nın hafta sonu düzenlenecek Spa 24 Saat ayağının açılıs sıralama seansını lider tamamladı.

Belçikalı takımın Dries Vanthoor, Christopher Mies ve Kelvin van der Linde pilotluğundaki #31 numaralı fabrika Audi R8 LMS’i ıslak zeminde gerçekleştirilen toplu akşam seansını yaklaşık 0.2 saniye farkla lider bitirdi.

Van der Linde 4 adet 15 dakikalık periyotta 2.34,255 ile en hızlı zamanı yakalarken, Q3’te de Mies 2.35,298’le en hızlısıydı ve Q2’de Vanthoor 2.35,738 ile ikinci oldu.

Bu süreler onlara 2.35,097’lik bir ortalama getirdi, 2. sıradaki GPX Racing Porsche 911 GT3 R sürücüleri Matt Campbell, Patrick Pilet ve Mathieu Jaminet tarafından yakalanan süre ise 2.35,282 oldu.

Van der Linde: “Takım için güzel bir dönüş, çünkü araç sıralama öncesinde iyi değildi. Her 3 sezon da bize rekabetçi bir araç sağladığı için takıma teşekkürler.”

Campbell pro sınıfında yarışan 3 pilotlu ekiplerin arasında 2.35,013 süresiyle en hızlı pilot olmuştu.

Mattia Drudi, Patrick Niederhauser ve Frederic Vervisch pilotluğundaki #33 numaralı fabrika Attempto Audi’si ise 2.36,249 ortalamayla 3.lüğü aldı.

Seansta fabrika Mercedes-AMG GT3’ler 4. ve 5. sıralarda kaldılar. Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy ve Felipe Fraga’nın sürdüğü AKKA ASP aracı, Maro Engel, Luca Stolz ve Vincent Abril’in pilotluğundaki HRT aracının önünde 0.2 saniyeden de az bir farkla duruyordu.

James Calado, Nicklas Nielsen ve Alessandro Pier Guidi’nin sürdüğü fabrika AF Corse Ferrari 488 GT3 de 6. sırayı aldı. Geçen senenin galipleri Kevin Estre, Michael Christensen ve Richard Lietz ise KCMG Porsche’larıyla 10. Sırayla yetindi.

En iyi sıralamayı elde eden Huracan GT3 Evo ise, FFF takımı sürücüleri Kevin Estre, Michael Christensen ve Richard Lietz’inkiydi.

İlk sıralama seansının en hızlı 20 aracı Cuma akşamki son sıralama seansına katılarak gridin ilk 10 sırasını belirleyecek. Gridin kalanı ise Perşembe günkü açılış seansına göre yerleştirilecekler.

Bernhard çekilmek zorunda kaldı:

2 kez Le Mans 24 Saat galibi Timo Bernhard, Spa için Frikadelli Porsche aracının sürücü koltuğundan çekilmek zorunda kaldı. Spa yarışına katılan herkes için zorunlu tutulan COVID-19 testinin geç gelişi, piste zamanında girememesine yol açtı.

#22 numaralı Porsche 911 GT3 R aracında Frederic Makowiecki ve Dennis Olsen’in yanındaki yeri, Jorg Bergmeister tarafından dolduruldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Blancpain Endurance
Etkinlik Spa 24 Saat
Pilotlar Christopher Mies , Dries Vanthoor , Kelvin vanderLinde
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Gary Watkins

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