Spa 24 Saat Ekim ayına ertelendi

Yapılan açıklamaya göre Spa 24 Saat yarışı, bu yıl 24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başlangıçta Temmuz ayının son hafta sonunda yapılması planlanan yarış, Belçika hükümetinin büyük sosyal etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar yasaklamasının ardından ileri bir tarihe ertelenmişti.

Açıklamada yeni tarihin "Ardennes'de benzersiz bir görsel şov sunacağına" dikkat çekilirken, "Sonbaharda yarış, pistte daha az gün ışığı olduğu anlamına geliyor. Böylece gece daha uzun süre yarışacak. Bu, katılımcılar için sporunu zorluğunu arttıracak." ifadeleri kullanıldı.

Spa 24 Saat hazırlık testi 29 ve 30 Eylül'de yapılacak. GT4 Avrupa Serisi, Lamborghini Süper Trofeo ve TCR Avrupa Serisi etkinliğin destek serileri olacak.

Spa'nın ertelenmesi, takvimdeki bir sonraki yarışın 23 Ağustos'a ertelenen Suzuka 10 Saat olduğu anlamına geliyor.

Blancpain GT Serisi'nin yeni adı olan GT World Challenge Europe'nın ne zaman başlayabileceği henüz belli değil.

Şimdilik, sezonun açılış yarışı 27-28 Haziran'da Zandvoort yarışı.