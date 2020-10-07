Spa 24 Saat, 25 saatlik yarış planından vazgeçti

Bununla birlikte GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ayağının seyirciye kapalı olacağı duyuruldu.

Bu yarış normalde temmuz ayında gerçekleştirilecekti ancak COVID-19 nedeniyle ekim ayına ertelendi. Yarışta az da olsa seyirci olması planlanıyordu.

Yarış menajeri Laurent Gaudin, "Çeşitli protokoller ve çok sıkı sağlık kontrolleri gibi önlemlerle bu büyük etkinliği seyircili yapmak için her şeyi denedik."

"Çok sayıda teklifin ardından, ihtiyaçların artması ve kamuoyunun izin verdiği hacmin düşmesiyle birlikte gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldık ve tüm ekip silah bırakma konusunda üzücü bir karar aldı. Taraftarlarımız için gerçekten üzgünüz ve bu konuda eleştirilere maruz kalacağımız konusunda şüphe yok. Ancak SRO, kanunların üstünde bir kuruluş değil." dedi.

Haziran ayındaki açıklamalarda, Spa 24 Saat yarışının 25 saat gerçekleştirilerek gelecek senelerde akıllarda kalacak bir yarış olmasının planlandığı belirtilmişti.

Yarış Cumartesi günü 15:30'da başlayıp Pazar 15:30'da bitecekti ancak yarışın yapıldığı gece saatlerin geri alınmasıyla bir saat fazla yarışılmış olacaktı.

Seyircilerin olmamasının ardından bu adımda geri atıldı. Buna göre yarış Cumartesi 15:30'da başlayıp Pazar 14:30'da sona erecek.

Henüz katılımcı listesi açıklanmadı ancak geçen hafta gerçekleştirilen testlere 50 araç katıldı.