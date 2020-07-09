Sirotkin, SMP ile GT World Challenge Europe'da yarışacak

Sirotkin, Pro klasmanında Ferrari fabrika GT sürücüleri Davide Rigon ve Miguel Molina ile beraber Ferrari 488 GT3 Evo 2020'yi paylaşacak. Sirotkin'in takım arkadaşları Rigon ve Molina, Mikhail Aleshin ile beraber geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Rigon açıklamasında şunları söyledi: "Çok iyi bir sonuç almayı dört gözle bekliyoruz, Miguel ile yeniden beraber çalışacak olmak çok güzel bir his ve Sirotkin'in 488 GT3 ile ilk yarışına çıkacak olmasını dört gözle bekliyorum. Onun ilk seanslardan itibaren hızlı olması için hepimiz elimizden geleni yapacağız."

Sirotkin daha öncesinde SMP adına Le Mans 24 Saat'te hem LMP1, hem de LMP2 sınıflarında yarışmıştı.

Takımın kardeş Pro aracında ise, FIA WEC AF Corse adına yarışan Alessandro Pier Guidi ve James Calado olacak. İkili, Sam Bird ile beraber 2019'da Spa yarışına katılmışlardı ve bu sene Dayanıklılık Kupası'nın tamamında Nicklas Nielsen'in yanında yarışacaklar.

Pier Guidi şunları söyledi: "Önemli bir GT3 şampiyonasına, resmi bir ekip ile geri dönmekten dolayı çok mutluyum. Spa 24 Saat ile başlayacak olan özel bir sezon olacak, ancak hepimiz bir an önce sezona başlayıp yarışmak istiyoruz."

SMP aynı zamanda Dayanıklılık ve Sprint serilerinde Pro-Am araçlarıyla beraber katılım gösterecek. AF Corse'de son şampiyonlar Andrea Bertolini ve Louis Machiels, Niek Hommerson ile beraber Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak.

Am sınıfında geçen senenin Spa 24 Saat'in galibi olan Rinaldi Racing'de ise Daniel Keilwitz, Rino Mastronardi ve Pierre Ehret, Dayanıklılık Kupası için yarışacaklar.

2020 GT World Challenge Europe, Dayanıklılık Kupası'nın Imola'daki yarışı ile beraber 25-26 Temmuz'da başlayacak, ilk Sprint Kupası yarışı ise 8-9 Ağustos'ta Misano'da yapılacak.