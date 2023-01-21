Shwartzman, GTWCE Endurance'da AF Corse ile ilk kez spor otomobil kullanacak

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2019 FIA Formula 3 Dünya Şampiyonu ve 2021 Formula 2 ikincisi, Ferrari F1 görevlerine odaklandığı için geçen sezon yarışmadı, ancak COTA ve Abu Dhabi'de iki serbest antrenmana katıldı.

Shwartzman, 2023'te GTWCE Dayanıklılık Kupası'nda fabrikaya giren iki ekipten birinde mücadele edecek ve Ferrari'nin yeni 296 GT3'ünü kullanacak.

23 yaşındaki sürücü, bu sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Ferrari'nin yeni 499P Le Mans Hypercar'ıyla yarışacak olan Alessio Rovera ve Nicklas Nielsen ile birlikte çalışacak.

Nielsen, 2021 GTWCE Dayanıklılık Şampiyonluğunu Come Ledogar ve Alessandro Pier Guidi ile birlikte kazanmış, üçlü 2004'ten bu yana Spa 24 Saat'te Ferrari'nin ilk zaferini elde etmişti.

Pro sınıfı için ikinci bir AF Corse girişi, Hypercar listesinin bir başka üyesi Antonio Fuoco ve düzenli olarak GT'de yarışan Davide Rigon ve Daniel Serra tarafından paylaşılacak.

Fuoco, Rigon ve Serra geçen sezon Paul Ricard 1000km yarışını birlikte kazanmış, Fuoco ise Rovera ve Pier Guidi ile birlikte Barcelona finalini ikinci sırada tamamladıktan sonra sıralamalarda yakın bir ikincilik elde etmişti.

Start action Photo by: SRO

Shwartzman spor otomobillere geçişiyle Callum Ilott'u takip etmiş oldu. Ferrari'nin eski test ve yedek sürücüsü Ilott, 2020 F2 sıralamasında ikinci olduktan sonra 2021'de eski ortak takımı Iron Lynx ile GTWCE Endurance'a geçti. Ilott, Juncos-Holinger ile IndyCar'a geçmeden önce, o sezon takımla Le Mans 24 Saat yarışına da katıldı.

Ferrari ayrıca Hypercar programında yer almayan Competizione GT sürücülerinin bu yılki WEC'de nerede yarışacağını açıkladı.

Rovera, Richard Mille AF Corse ile yarışacak olan #83 Ferrari 488 GTE Evo'da Ferrari works sürücüsü Lilou Wadoux ve bronz dereceli Luis Perez Companc'a katılacak.

Rigon, #54 AF Ferrari'de serinin düzenli sürücüleri Francesco Castellacci ve Thomas Flohr'a katılırken, Serra da #54 Kessel Racing'de Takeshi Kimura ve Scott Huffaker'a katılacak.