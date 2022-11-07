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Blancpain Endurance Haberler

Valentino Rossi, BMW'nin fabrika takımı sürücüsü olacak

Valentino Rossi önümüzdeki yıl BMW fabrika takımı sürücüsü olacak ve BMW'nin LMDh projesinde yer almayı amaçlıyor.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Valentino Rossi, BMW'nin fabrika takımı sürücüsü olacak
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Uzun yıllardır GT yarışlarında Audi ile çalışan WRT'nin Audi ile LMDh projesine girişeceği düşünülüyordu ancak birkaç ay önce Alman üreticinin Formula 1'e odaklanacağı açıklandı.

Bunun üzerine Belçikalı ekip, BMW'ye geçeceğini duyurdu. Takım, 2023 yılında yeni BMW GT3 ile çeşitli şampiyonlarda yer alacak ve ertesi yıl da BMW'nin fabrika takımı olarak WEC'in LMDh sınıfında yer alacak.

Valentino Rossi de geçen yıl GT World Challlenge Avrupa'da WRT Audi ile yarışmıştı. Dokuz kez dünya şampiyonu da artık BMW'nin fabrika sürücüsü olacak ve WRT ile olan ilişkisini sürdürecek.

Rossi, Sky Sports İtalya'ya verdiği demeçte, "BMW'nin resmi fabrika sürücüsü olacağım ve bundan dolayı çok mutluyum."

"Bildiğiniz üzere aracı zaten test ettim. Aynı takımla kalacağım, sadece araç değişecek. Takımım 15 yıldır Audi ile çalışıyordu ancak gelecek yıl için BMW ile anlaştılar."

"Aracı Barselona'daki son yarışın ardından test ettim. Araç güzel, çok modern, çift turbolu ve Audi'den daha büyük. Sürmesi daha kolay görünüyor." dedi.

LMDh testi mi yapacak?

Rossi, gelecekte BMW'nin LMDh aracını test etmek istiyor. 

Rossi, "Denemeyi çok isterim. Umarım bir test düzenleyebiliriz. Fakat bu bir Hypercar'ı ne kadar hızlı sürebileceğime bağlı. Kolay olmayacağı kesin." dedi.

Rossi geçtiğimiz hafta sonu Valensiya pistine gelerek MotoGP padokuna dönmüştü.

İtalyan sürücü, "Geri dönmek güzel, çünkü Valensiya çeşitli nedenlerden dolayı tüm sürücüler için çok önemli bir pist. Geçen yıl harika bir hafta sonu olmuştu, aynı zamanda üzücüydü çünkü benim son yarışımdı."

"Her zaman olabileceklerden korktum. Dürüst olmak gerekirse, buraya yeniden geleceğimi düşünmemiştim. Fakat güzeldi. Çok eğlendim." dedi.

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