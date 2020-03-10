GT World Challenge, Monza'daki yarışı iptal etti

Şampiyonanın 19 Nisan'da Monza'da başlaması bekleniyordu, ancak yeni sezonun başlangıcı 10 Mayıs'taki Silverstone yarışı olacak.

Monza, Endurance Cup programından tamamen kaldırıldı ve yerini 11 Ekim'de bir Sprint Cup yarışına ev sahipliği yapması beklenen Barcelona aldı.

Sprint Cup programında Barcelona'nın yerini ise takvimdeki İtalyan pist Imola aldı.

İtalya, Çin dışında COVID-19 virüsünden en çok etkilenen ülke oldu ve bu ay hastalığın yayılmasını engellemek için bir dizi önlem alındı. Bu, Monza'nın bulunduğu Lombardiya bölgesini karantinaya almayı da içeriyor.

Daha önce Blancpain GT Serisi olarak da bilinen GT World Challenge, Coronavirüs'ten etkilenen en son şampiyona oldu.

Formula 1, Çin GP'yi ertelerken, MotoGP serisi Katar'ı iptal etti ve Tayland'ı erteledi. Şimdi Amerika'daki MotoGP yarışının geleceği de şüphe altında.

F1 ayrıca Bahreyn GP'nin seyircisiz yapılacağını da doğruladı.