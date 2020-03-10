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Blancpain Endurance / Son dakika

GT World Challenge, Monza'daki yarışı iptal etti

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GT World Challenge, Monza'daki yarışı iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
10 Mar 2020 17:06

GT World Challenge Europe, Coronavirüs salgını nedeniyle İtalya tarafından uygulanan karantina önlemlerinin ardından 2020 World Challenge sezonunun Monza'daki açılış yarışını iptal etti.

Şampiyonanın 19 Nisan'da Monza'da başlaması bekleniyordu, ancak yeni sezonun başlangıcı 10 Mayıs'taki Silverstone yarışı olacak.

Monza, Endurance Cup programından tamamen kaldırıldı ve yerini 11 Ekim'de bir Sprint Cup yarışına ev sahipliği yapması beklenen Barcelona aldı.

Sprint Cup programında Barcelona'nın yerini ise takvimdeki İtalyan pist Imola aldı.

İtalya, Çin dışında COVID-19 virüsünden en çok etkilenen ülke oldu ve bu ay hastalığın yayılmasını engellemek için bir dizi önlem alındı. Bu, Monza'nın bulunduğu Lombardiya bölgesini karantinaya almayı da içeriyor.

Daha önce Blancpain GT Serisi olarak da bilinen GT World Challenge, Coronavirüs'ten etkilenen en son şampiyona oldu.

Formula 1, Çin GP'yi ertelerken, MotoGP serisi Katar'ı iptal etti ve Tayland'ı erteledi. Şimdi Amerika'daki MotoGP yarışının geleceği de şüphe altında.

F1 ayrıca Bahreyn GP'nin seyircisiz yapılacağını da doğruladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Blancpain Endurance
Editör Rachit Thukral

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