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Blancpain Endurance / Son dakika

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari akademi sürücüsü Callum Ilott, 2021 GT World Challenge Europe'un Dayanıklılık Kupası sınıfında Iron Lynx'in Ferrari 488 GT3'üyle yarışacak.

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Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

Ilott, 2020 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda ikinci olurken, sezon boyunca üç galibiyet aldı ve Ferrari'nin genç sürücüsü Mick Schumacher'in sadece 14 puan gerisindeydi.

Ilott, Formula 1'e geçmeyi başaramadı. Buna karşılık 22 yaşındaki Britanyalı sürücünün, yeni sezonda Ferrari'nin test ve yedek pilotu olacağı duyuruldu.

Ilott ayrıca, Spa 24 Saat'i de içeren beş ayaklı GT World Challenge Dayanıklılık Kupası'nda Ferrari ile mücadele edecek.

Ilott, 71 numaralı Iron Lynx Ferrari 488 GT3'ü, Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alan Antonio Fuoco ve Davide Rigon ile paylaşacak.

51 numaralı diğer araçta ise Alessandro Pier Guidi ve Nicklas Nielsen ile  2016'da Garage 59 ile Endurance Cup'ı kazanan Come Ledogar yarışacak.

Dayanıklılık Kupası, 16-18 Nisan'da Monza'da düzenlenecek ilk ayakla başlayacak.

Şu anda Ferrari sürücü akademisinde yer alan Marcus Armstrong ve Robert Shwartzman, yeni sezonda FIA F2'de mücadele edecekler.

Arthur Leclerc FIA F3 Şampiyonası'nda, Dino Beganovic ise Formula Regional European'da mücadele edecek.

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Seri Blancpain Endurance
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar Iron Lynx
Editör Filip Cleeren

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