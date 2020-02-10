Button'ın GT takımı Honda'dan McLaren'a geçiş yaptı

Jenson Team Rocket RJN, bu sezon GTWCE'nin Dayanıklılık Kupası'ndaki beş yarışta McLaren 720S GT3 ile mücadele edecek.

Takım geçen yıl Honda ile mücadele etmişti. Şimdilik gelecek sezon takım adına mücadele edecek sürücülerin kim olacağı belli değil.

2010-17'de F1'de McLaren ile yarışan Button, "Jenson Team Rocket RJN'nin bu sezon 720S GT3 ve McLaren'la yarışacağını doğrulamak oldukça heyecan verici."

"Büyük deneyime sahip bir takım ve zaten yarış kazanabileceğini kanıtlayan bir araç ile sezona güven içinde giriyoruz."

Neville ekledi: "Gerçekten Honda ile devam edecek pozisyonda değildik ve bu anlaşmayı yapabilecek kadar şanslıydık."

"Araç çok hoş görünüyor ve zaten büyük bir gelişim gösterdi."

Neville, takımın bu hafta aracını hazırlamayı umduğunu ve Nisan ayında Monza'da başlayacak GTWCE sezonu için potansiyel sürücülerle konuştuğunu doğruladı.

Rocket RJN, adını Button'ın babası John tarafından yönetilen Rocket Motorsport karting takımından alıyor.

Lewis Hamilton, Will Stevens, Oliver Rowland ve James Calado gibi isimlerin hepsi Button'ın takımı için yarıştı.

McLaren tarafından geliştirilen ilk GT3 aracı olan 720S, bu yıl ilk kez GTWCE'de yarışacak.