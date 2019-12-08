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Blancpain Endurance / Son dakika

BMW, tamamen yeni M4 GT3’ün fotoğrafını yayınladı

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BMW, tamamen yeni M4 GT3’ün fotoğrafını yayınladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Ara 2019 11:16

BMW, yeni nesil M4 yol aracı temel alınarak 2022 sezonu için hazırlanan yeni GT3 modelini ortaya çıkarttı.

M6 GT3, 2016 sezonundan beri kullanılıyor ve şimdiye kadar Spa 24 Saat’te iki, Macau’daki FIA GT Dünya Kupası’nda ise bir galibiyet aldı.

Ancak BMW bu sene GT3’te Porsche ve Audi’nin yeni araçlarına karşı zorlandı ve Mercedes de 2020 için yenilenen bir AMG-GT3 ile yarışacak.

BMW motor sporları patronu Jens Marquardt, bu senenin başlarında M6 GT3’ün ömrünün sonlarına geldiğini belirtmişti. Ve bu hafta, halefinin yeni nesil M4 temel alınarak hazırlanacağı doğrulandı.

Marquardt’a göre yeni araç 2022 sezonunda müşterilere sunulmadan önce, 2020’nin ikinci yarısında araç ilk kez piste çıkacak.

Marquardt, “Yeni GT3 projemizle beraber, BMW M Müşteri Ekipleri’nin önemini vurguluyoruz. Bu bizim motor sporları programımızın temeli.”

“2022’de gelecek olan yeni GT3 kurallarıyla birlikte, BMW M4 mükemmel bir temel. BMW M’deki meslektaşlarımızın temel ürünü yine harika.”

“Çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum, ancak BMW M4 GT3 teknoloji açısından gerçekten önemli olacak. ‘İkon’ terimi buna kesinlikle uygun.”

“Selefinin Spa 24 Saat, Macau ve diğer birçok yarış serisinde elde ettiği zaferlerdeki gibi, uluslararası GT yarışlarında BMW M4 GT3 ile de büyük bir rol oynamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

M4 GT3’ün 2022’de gelişi, sınıf için gelecek olan yeni kuralların tanıtılmasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu ayrıca M6 GT3’ün ömrünün altı sezon olacağı anlamına geliyor. M6 GT3’ün selefi Z4 GT3 2010-2015 arası kullanılmış ve böylece onun ömrü de altı sene olmuştu.

#99 ROWE Racing BMW M6 GT3: Philipp Eng, Tom Blomqvist

#99 ROWE Racing BMW M6 GT3: Philipp Eng, Tom Blomqvist

Photo by: Jan Brucke/VLN

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Seri Endurance , Blancpain Sprint , Blancpain Endurance
Editör Jamie Klein

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