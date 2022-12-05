Sebastian Vettel, Gregor Grant Ödülü'ne layık görüldü

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Vettel, 299 yarışa katıldığı Formula 1 kariyeri boyunca 53 galibiyet elde etti ve 2010-2013 yılları arasında Red Bull ile üst üste dört şampiyonluk kazandı. Kasım ayındaki Abu Dhabi GP'de Aston Martin ile 10. oldu ve emekliye ayrıldı.

35 yaşındaki Alman pilot, başarılarının takdiri olarak yaşam boyu başarı ödülü olan "Gregor Grand Ödülü'ne" layık görüldü.

Vettel bu ödülü, 4 Aralık'ta Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde Autosport F1 muhabiri Luke Smith'in elinden aldı.

Yarışlarla ilgili neleri özleyeceği sorulduğunda Vettel, "Sevdiğim şey çok! Başlangıçta genç olduğum için bunu anlayamadım ama bence yaptıkları iş konusunda son derece tutkulu olan pek çok insanla çalışma fırsatını özleyeceğim."

Vettel was on hand to receive his prize from Autosport journo Smith Photo by: Motorsport Images

"10 yıl önce buradayken, 'Herkes hayatını böyle yaşıyor' diye düşünüyorum fakat zamanla bunun normal olmadığını ve pek çok insanın böyle bir ayrıcalığa sahip olmadığını öğrendim."

"Mücadeleye atıldığınızda içinizde çok fazla motivasyon oluyor ve yol boyunca çok sayıda yetenekli kadın ve erkekle çalışıyorsunuz. Bu yıllardan çok şey öğrendim."

"Sırada ne var bilmiyorum ama bu konuda çok heyecanlıyım."

"Formula 1'i sevmediğimden değil, aslında son birkaç yarıştan keyif aldım fakat açıklamadan sonra omuzlarımdan büyük bir yük kalktı çünkü aklımda tamamen burası vardı ve sahip olduğum zamanı [çocuklarıma] harcamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ailem bana çok zaman ayırdı ve ben de artık orada olmak istiyorum." dedi.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards