Sebastian Vettel, Gregor Grant Ödülü'ne layık görüldü

Vettel, 299 yarışa katıldığı Formula 1 kariyeri boyunca 53 galibiyet elde etti ve 2010-2013 yılları arasında Red Bull ile üst üste dört şampiyonluk kazandı. Kasım ayındaki Abu Dhabi GP'de Aston Martin ile 10. oldu ve emekliye ayrıldı.

35 yaşındaki Alman pilot, başarılarının takdiri olarak yaşam boyu başarı ödülü olan "Gregor Grand Ödülü'ne" layık görüldü.

Vettel bu ödülü, 4 Aralık'ta Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde Autosport F1 muhabiri Luke Smith'in elinden aldı.

Yarışlarla ilgili neleri özleyeceği sorulduğunda Vettel, "Sevdiğim şey çok! Başlangıçta genç olduğum için bunu anlayamadım ama bence yaptıkları iş konusunda son derece tutkulu olan pek çok insanla çalışma fırsatını özleyeceğim."

Vettel was on hand to receive his prize from Autosport journo Smith

Photo by: Motorsport Images