Autosport Ödülleri
Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu
Red Bull RB18 Formula 1 aracı, Blink Experience tarafından verilen 2022 Autosport Yılın Uluslararası Yarış Aracı Ödülü'nü kazandı.
Adrian Newey imzalı RB18, Max Verstappen'in 22 yarışta 15 galibiyet almasına ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmesine yardımcı oldu. Ayrıca Verstappen ve Sergio Perez, bu araçla Red Bull'a takımlar şampiyonluğunu da getirdiler.
Autosport okurları, RB18'i 2022'deki ana rakibi Ferrari F1-75, Formula E şampiyonu Mercedes-EQ Silver Arrow 02 ve DTM'de Sheldon van der Linde'nin ilk şampiyonluğunu elde ettiği BMW M4 GT3'ün önünde 2022'nin en iyi yarış aracı seçti.
Red Bull'un elde ettiği bu zafer 4 Aralık'ta Park Lane'deki Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde açıklanırken, ödül McLaren patronu Zak Brown tarafından aracın yaratıcısı Adrian Newey'e verildi.
Red Bull bu ödülü altıncı kez kazanırken, bu prestijli ödülü kazanan araçlar arasında Porsche 956, McLaren MP4/4, Williams FW14B, Ferrari F2004, Brawn BGP 001 ve Mercedes W11 yer alıyor.
Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards
Adrian Newey
Photo by: Erik Junius
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