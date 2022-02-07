Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB16B seçildi

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Adrian Newey imzalı RB16B, Max Verstappen'in 2021 yılında Lewis Hamilton'ı mağlup etmesini ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu almasına yardım etmişti. Red Bull, 2021'de gerçekleştirilen 22 yarışın 11'ini kazandı ve takımlar şampiyonluğunu çok az farkla kaçırdı.

RB16B, bu ödül için Mercedes W12, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 Formula E ve Le Mans 24 Saat'i kazanan Toyota GR010 Hybrid'e karşı mücadele etti. Autosport okurlarının tercihi RB16B'den yana olunca, ödül de Avusturyalı ekibe gitti.

Red Bull'un elde ettiği bu zafer, 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen fakat bu yıl Park Lane'deki Grosvenor House'ta gerçekleştirilen Autosport Ödülleri gecesinde açıklandı.

Öte yandan bu, aynı zamanda bir devrin de sonuydu. Çünkü Mercedes, 2014'ten bu yana bu alandaki tüm ödülleri kazanmıştı. Mercedes dışında bu ödülü alan son takım, 2013 yılında Red Bull RB9 ile çifte şampiyonluk elde eden Red Bull'du.

Öncesinde bu ödülü kazananlar arasında Porsche 956, McLaren MP4/4, Williams FW14B, Ferrari F2004 ve Brawn BGP 001 yer alıyor.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images