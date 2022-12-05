Autosport Ödülleri
Autosport Ödülleri: Yılın Çaylağı Zhou Guanyu oldu
Alfa Romeo Formula 1 pilotu Zhou Guanyu, Autosport tarafından verilen 2022 Yılın Çaylağı Ödülü'nün sahibi oldu.
F1'de tam zamanlı olarak yarışan ilk Çinli sürücü olan Zhou, yıl boyunca 6 puan topladı ve şampiyonayı 18. bitirdi.
Autosport okurları, Zhou'yu Toyota ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanan Ryo Hirakawa, IndyCar'da podyuma çıkan Christian Lundgaard ve F2 yarışını galibiyet Logan Sargeant'ın önünde 2022 yılının çaylağı seçti.
Zhou'nun bu başarısı, 4 Aralık'ta Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde açıklandı.
Ödülü Red Bull F1 takım patronu Christian Horner'ın ellerinden alan Zhou, "Herkese merhaba! Gördüğünüz gibi Yılın Çaylağı ödülünü kazandım, beni destekleyen ve bana oy veren herkese teşekkür ederim. Yıl boyunca çok savaştım, zor bir yıl oldu ama taraftarlardan hep destek gördüm, bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim." dedi.
Bu ödül bir pilotun çaylak yılında ortaya koyduğu performans baz alınarak veriliyor. Geçmişte bu ödülü Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Oscar Piastri kazanmıştı.
Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards
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