Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Autosport Ödülleri
Konu

Autosport Ödülleri

Başa Dön
Önceki / Autosport Ödülleri: Verstappen yılın sürücüsü oldu! Sonraki / Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu
Autosport Ödülleri Haberler

Autosport Ödülleri: Yılın Çaylağı Zhou Guanyu oldu

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Zhou Guanyu, Autosport tarafından verilen 2022 Yılın Çaylağı Ödülü'nün sahibi oldu.

Kevin Turner
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Haberi dinle

F1'de tam zamanlı olarak yarışan ilk Çinli sürücü olan Zhou, yıl boyunca 6 puan topladı ve şampiyonayı 18. bitirdi.

Autosport okurları, Zhou'yu Toyota ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanan Ryo Hirakawa, IndyCar'da podyuma çıkan Christian Lundgaard ve F2 yarışını galibiyet Logan Sargeant'ın önünde 2022 yılının çaylağı seçti.

Zhou'nun bu başarısı, 4 Aralık'ta Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde açıklandı.

Ödülü Red Bull F1 takım patronu Christian Horner'ın ellerinden alan Zhou, "Herkese merhaba! Gördüğünüz gibi Yılın Çaylağı ödülünü kazandım, beni destekleyen ve bana oy veren herkese teşekkür ederim. Yıl boyunca çok savaştım, zor bir yıl oldu ama taraftarlardan hep destek gördüm, bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Bu ödül bir pilotun çaylak yılında ortaya koyduğu performans baz alınarak veriliyor. Geçmişte bu ödülü  Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Oscar Piastri kazanmıştı.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards

paylaşım
yorumlar
Autosport Ödülleri: Verstappen yılın sürücüsü oldu!
Önceki haber

Autosport Ödülleri: Verstappen yılın sürücüsü oldu!
Sonraki haber

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu
Kevin Turner Daha fazlası
Kevin Turner
Sebastian Vettel, Gregor Grant Ödülü'ne layık görüldü
Haber video
Autosport Ödülleri

Sebastian Vettel, Gregor Grant Ödülü'ne layık görüldü

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu
Haber video
Autosport Ödülleri

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Guan Yu Zhou Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Zhou, Meksika antrenmanlarında birden fazla sorun yaşamış Mexico City GP
Formula 1

Zhou, Meksika antrenmanlarında birden fazla sorun yaşamış

Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak, COTA'dan iyi puanlarla ayrılabiliriz" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak, COTA'dan iyi puanlarla ayrılabiliriz"

Zhou, ilk 'en hızlı turunu' elde ettiği için mutlu Japonya GP
Formula 1

Zhou, ilk 'en hızlı turunu' elde ettiği için mutlu

Son Haberler

Ferrari'yi FIA ödül töreninde Mekies temsil edebilir!
Formula 1 Formula 1

Ferrari'yi FIA ödül töreninde Mekies temsil edebilir!

Scuderia Ferrari, Cuma günkü FIA ödül töreninde istifa eden Mattia Binotto yerine sportif direktör Laurent Mekies tarafından temsil edilebilir.

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun takımla ilk testinin etkileyici olduğunu ve kendisinin tutkusunun takımı ateşleyeceğini söyledi.

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı
Formula 1 Formula 1

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı

Kevin Magnussen, Teatro Masini'de düzenlenen törenle Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı.

Hill: "F1, Schumacher'in düşündüğünden daha zor bir yer"
Formula 1 Formula 1

Hill: "F1, Schumacher'in düşündüğünden daha zor bir yer"

Damon Hill, Mick Schumacher'in Formula 1'de 'çok fazla baskı' altında olduğunu ve bunun sporda onun için hayatı 'düşündüğünden daha zor' hale getirebileceğini kabul etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.