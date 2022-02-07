Autosport Ödülleri: Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Norris oldu

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McLaren'ın genç yeteneği Norris, 2021'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu alıp, birden fazla kez galibiyet mücadelesinde yer aldı ve şampiyonayı tecrübeli takım arkadaşı Lando Norris'in de önünde altıncı bitirdi.

Autosport Ödülleri'nde Norris, kendisi gibi dikkat çekici bir başka genç yıldız olan George Russell, Le Mans 24 Saat galibi Mike Conway ve Formula E'de yarış kazanan Jake Dennis ile beraber "Yılın Britanyalı Yarış Pİlotu" kategorisinde aday gösterilmişti.

Sonuç olarak Norris, taraftarların oylarıyla mutlu sona ulaştı ve bu onuru üst üste üçüncü kez yaşamış oldu.

Norris'in kazandığı bu ödül, 6 Şubat'ta Park Lane'deki Grosvenor House'ta gerçekleştirilen Autosport Ödülleri gecesinde duyuruldu.

İngiliz pilot adına ödülü, Formula 1'in teknik kısmından sorumlu olan Pat Symonds alırken, Norris bir video mesaj gönderdi ve şöyle dedi: "Bu ödül, taraftarlar tarafından oylandığı için bir bakıma Formula 1 dünya şampiyonasını kazanmaktan daha önemli."

"Umarım bu sezon McLaren'la beraber daha da iyi geçer."

Daha önce bu ödülü kazanan sürücüler arasında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Lewis Hamilton yer alıyor. Şimdilerde yorumculuk yapan Martin Brundle ve David Coulthard da daha önce bu ödülü kazanmıştı.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images