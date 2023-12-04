Autosport Ödülleri: Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Norris oldu
McLaren Formula 1 takımının yıldızı Lando Norris, Autosport tarafından verilen 2023 Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Ödülü'nün sahibi oldu.
24 yaşındaki İngiliz pilot, McLaren'ın sezona yaptığı zor başlangıca rağmen harika bir performans sergiledi ve takımının dönüşüne liderlik etti. Yıl boyunca çok sayıda podyum alan Norris, sürücüler şampiyonasında altıncı oldu.
Autosport okurları Norris'i Mercedes F1 pilotları Lewis Hamilton ve George Russell ile Ferrari'nin Le Mans ödüllü Britanyalı pilotu James Calado'nun önünde sezonun en iyi İngiliz pilotu seçti.
Norris, "Bana oy verdikleri için tüm taraftarlara büyük bir hayranlık duyduğumu söylemem gerekiyor."
"Bu benim bu güzel kupayı ikinci alışım oldu oldu. İlki 2020'de COVID sırasında olmuştu ama onu saymıyorum, bu yüzden bu benim ilkim gibi geliyor."
"Bu yıl pek çok kupa kazandık ve Silverstone'da elde ettiğimiz podyum, bu kupaların en önemlilerinden biriydi. Bence yaptıkları geri dönüş için ekibimize harika bir övgü oldu." dedi.
Son yıllarda bu ödül genellikle Hamilton'a gidiyordu ancak taraftarların bu yılki tercihi Norris oldu.
Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Hamilton yer alıyor. Şimdilerde yorumculuk yapan Martin Brundle ve David Coulthard da bu ödülü kazandı.
Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards
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