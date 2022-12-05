Autosport Ödülleri: Verstappen yılın sürücüsü oldu!

Haberi dinle

Red Bull 'un yıldızı, 2022'de düzenlenen 22 yarışta 15 galibiyet alarak rekor kırdı ve bitime dört yarışa kala ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Autosport okurları Verstappen'i, bu yılki ana rakibi Charles Leclerc, IndyCar şampiyonu Will Power ve Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne'un önünde 2022'nin en iyi yarış pilotu seçti.

Verstappen'in bu ödülü kazandığı, 4 Aralık'ta Park Lane'deki Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde resmen açıklandı.

Verstappen etkinlikte yer almadı fakat gönderdiği bir video mesajda, "Üst üste ikinci dünya şampiyonluğumun ardından, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanabilmem için bana oy veren tüm taraftarlarıma teşekkür ederim."

"Yıla zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra işleri tersine çevirmek için harika bir takım çalışması ortaya koyduk. Bu gece ödül töreninde sizinle birlikte oturan bazı kişiler de dahil olmak üzere, tüm takımın ortaya koyduğu çaba teşekkürü hak ediyor."

"İyi geceler ve 2023'te pistlerde tekrar görüşmek üzere." dedi.

1982'den bu yana verilen bu ödül, uluslararası düzeyde yarışan profesyonel yarış pilotlarına açık. Verstappen bu ödülü geçen yıl da kazanmıştı.

Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında F1 dünya şampiyonları Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel yer alırken, listede yer alan İngiliz sürücüler arasında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Lewis Hamilton var.

Taraftar oylarıyla belirlenen diğer kategoriler arasında Yılın İngiliz Yarış Pilotu, Yılın Çaylağı, Blink Experience tarafından sunulan Yılın Uluslararası Yarış Aracı, Yılın Ralli Aracı , Yılın Uluslararası Ralli Sürücüsü ve Motorsport Games tarafından verilen Yılın Espor Sürücüsü yer alıyor.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz autosport.com/awards