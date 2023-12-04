Autosport Ödülleri: Verstappen yılın sürücüsü oldu!
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, taraftar oylamasının ardından Pirelli tarafından verilen 2023 Autosport Yılın Uluslararası Yarış Pilotu Ödülü'nü kazandı.
Red Bull'un yıldız ismi, 2023'te gerçekleştirilen 22 yarıştan 19'unu kazanarak rekor kırdı ve bitime altı yarış kala üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.
Autosport okurları Verstappen'i, şampiyonayı dördüncü bitiren Fernando Alonso, IndyCar şampiyonu Alex Palou ve Formula E şampiyonu Jake Dennis'in önünde 2023'ün en iyi yarış pilotu seçti.
Verstappen'in bu ödülü kazandığı, 3 Aralık'ta Park Lane'deki Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde resmen açıklandı.
1982'den bu yana verilen bu ödül, uluslararası düzeyde yarışan profesyonel yarış pilotlarına açık. Verstappen bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanmış oldu.
Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında F1 dünya şampiyonları Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel yer alırken, listede yer alan İngiliz sürücüler arasında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Lewis Hamilton var.
Verstappen, Honda Teşekkür Günü için Japonya'daydı ve bundan ötürü ödül törenine katılamadı fakat önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla ödül için teşekkür etti.
Taraftar oylarıyla belirlenen diğer kategoriler arasında Yılın Ralli Sürücüsü, Yılın İngiliz Yarış Pilotu, Yılın Çaylağı, Yılın Uluslararası Yarış Aracı ve Yılın Ralli Aracı yer alıyor.
Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz autosport.com/awards
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