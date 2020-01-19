Stroll'ün rakibi, Aston Martin'i satın almaktan vazgeçti

Haftalardır Aston Martin'in hisselerinin satılacağı konuşuluyor ve geçtiğimiz günlerde ana adayın Lawrence Stroll olduğu ortaya çıkmıştı.

Buna göre Stroll, 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacak ve şirketin önemli bir hissesini devralacaktı.

Ancak Bloomberg'e göre Volvo, Proton ve Lotus'un sahibi olan Zhejiang Geely Holding, Aston Martin'i satın almak isteyen taraflardan biriydi.

Cuma günü ortaya çıkan haberlere göre Çinli şirket, teklifini geri çekti ve Aston Martin'le olan görüşmeleri sonlandırdı.

Böylelikle Kanadalı milyarder Stroll, şirketi satın almak adına teklif veren tek alıcı konumunda yer alıyor.

Bloomberg'in kaynaklarına göre, anlaşma ocak ayının sonundan önce yapılacak.

Stroll'ün 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı anlaşılıyor. Ancak uzmanlara göre üretimi arttırmak için gerekli programı tamamlamak adına bunun iki katı nakit gerekiyor.

Stroll şimdilik bu haberler hakkında yorum yapmadı ancak Aston Martin'in hissedarı haline gelirse, Racing Point'i yeniden isimlendirmek isteyebilir.

Bu, Red Bull Racing'le olan ortaklığın da sonu anlamına gelecek..