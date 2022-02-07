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Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi

Michael Schumacher'in şirket aracı olarak kullandığı Mercedes-Benz C63 AMG açık artırmaya çıksa da, beklenen ilgiyi görmedi.

Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Geçtiğimiz günlerde yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in 2010'un Ocak ayından, aynı yılın Temmuz ayına kadar kullandığı bir Mercedes Benz C63'ün satışa sunulduğunu yazmıştık.

Mercedes, bu aracı 2010 yılında Formula 1'e geri dönmesinin ardından Alman pilota vermişti.

Araç, o günden bu yana birkaç kez el değiştirmişti ve toplam 151 bin 894 kilometredeydi. 6.2 litrelik V8 motora sahip olan araç için 50 bin euroluk başlangıç fiyatı vardı. Fakat beklenen ilgiyi görmedi.

Paris'teki Bonhams müzayede evinin düzenlediği açık artırmada, araç sadece 28 bin euroya satıldı. İlk tahminler 100 bin euro civarına satılacağı yönündeydi.

Aracın yaşı ve kilometresi, alıcıların ilgisini pek çekmedi ve bundan ötürü diğer Mercedes araçlarıyla benzer fiyata satılmış oldu.

Bununla birlikte, Schumacher ile ilişkilendirilen diğer araç çok daha büyük bir ilgi gördü.

Yedi kez dünya şampiyonunun Düsseldorf'ta düzenlenen 2010 Şampiyonlar Yarışı'nda kullandığı Tesla Roadster elektrikli aracı için 110 bin euro civarında bir başlangıç fiyatı vardı.

Kimliği açıklanmayan alıcı, bu aracı 138 bin euroya satın aldı.

 

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