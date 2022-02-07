Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi

Paris'teki Bonhams müzayede evinin düzenlediği açık artırmada, araç sadece 28 bin euroya satıldı. İlk tahminler 100 bin euro civarına satılacağı yönündeydi.

Aracın yaşı ve kilometresi, alıcıların ilgisini pek çekmedi ve bundan ötürü diğer Mercedes araçlarıyla benzer fiyata satılmış oldu.

Bununla birlikte, Schumacher ile ilişkilendirilen diğer araç çok daha büyük bir ilgi gördü.

Yedi kez dünya şampiyonunun Düsseldorf'ta düzenlenen 2010 Şampiyonlar Yarışı'nda kullandığı Tesla Roadster elektrikli aracı için 110 bin euro civarında bir başlangıç fiyatı vardı.

Kimliği açıklanmayan alıcı, bu aracı 138 bin euroya satın aldı.