Pirelli P Zero Corsa, Pagani Utopia'nın donanımı oldu

Horacio Pagani’nin en yeni kreasyonu olan Utopia, özel olarak geliştirilen Pirelli P Zero Corsa lastikleriyle Milano’daki Leonardo da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesinde görücüye çıktı. Yeni hiper otomobilin donanımı olan lastikler, Pirelli tarafından sadece her sürüş koşulunda mükemmel performans sağlamak değil aynı zamanda araç içinde konforu artırmak ve bir yandan da aracın heyecan verici dinamiklerini ve sürücünün deneyimlediği benzersiz keyfi iyileştirmek için geliştirildi.

Pirelli, bu hedeflere ulaşmak için motor sporlarından alınan derslerin tümüyle kullanıldığı P Zero Corsa lastiği seçti. Hamurların ve sırt deseninin oluşturulmasında kullanılan teknolojiyle lastiğin her sıcaklık seviyesinde ve her zeminde son derece yüksek güç ve tork üretimine yanıt verebilmesi sağlanıyor. Bu lastiği baz alan Pirelli, Horacio Pagani’nin hayal ettiği şekilde Utopia projesinin ayrılmaz bir parçası olan konforu sağlamak için P Zero Corsa’nın çok yönlü özelliklerini daha da geliştirdi. Özel bir geliştirme olduğunu göstermek için lastiğin yanağına otomobilin silueti damgalandı. Sürüş dinamikleri, önde 265/35ZR21 ve arkada 325/30ZR22 olmak üzere iki farklı ebatlı lastiklerle güçlendirildi. Daha soğuk koşullar için ‘terzi işi’ olarak üretilen bir P Zero Winter lastiği de bulunuyor.

Pagani Utopia için lastik geliştirme sürecinde motor sporlarında uygulanan ve daha sonra yol ürünlerine yansıtılan bir yaklaşım olarak sanal teknolojilerden yararlanıldı. En ileri teknikler, Pirelli’nin fiziksel bir prototip üretilmeden önce doğru bir şekilde kalibrasyonu yapılıp test edilebilen dijital bir lastik modeli oluşturabilmesini sağlıyor. Pirelli geleneksel sürece göre daha hızlı, sürdürülebilir ve verimli olan bu metodolojiyle bir lastiği üreticinin talep ettiği spesifikasyonlara göre isabetle tanımlayabiliyor ve sanal ortamda test edebiliyor. Bu sayede hem zamandan hem ana malzemelerden tasarruf edilebiliyor.

Pirelli’nin Pagani ile on yıldan uzun süredir devam eden iş birliği en ileri teknolojiyi çığır açan stille birleştirme hedefiyle tanımlanıyor. Bugüne dek Zonda için P Zero, Huayra Roadster BC için P Zero Trofeo R ve şimdi de Utopia için en yeni P Zero Corsa lastikler bu hikayede öne çıkarken bir sonraki bölüm yazılmaya devam ediyor.