Pirelli, IAA Mobility fuarında her üç elektrikli otomobilden birinde sergilendi
Münih’te düzenlenen 2021 Uluslararası IAA Mobility Fuarına katılan dünyanın lider otomobil üreticileri en sürdürülebilir otomobilleri için Pirelli’yi tercih ediyor.
9 Eylül 2021 – Münih’te düzenlenen 2021 Uluslararası IAA Mobility Fuarına katılan dünyanın lider otomobil üreticileri en sürdürülebilir otomobilleri için Pirelli’yi tercih ediyor. Fuardaki ve Münih yollarındaki elektrikli otomobillerin yaklaşık üçte birinde (%29) Pirelli P Zero veya Scorpion lastikler kullanılıyor. Sıfır veya düşük emisyonlu otomobiller için tasarlanan Elect teknolojisini de içeren bazı lastiklerin öne çıktığı fuarda Pirelli’nin Cinturato P7 lastikleri de BMW 320e hibrit ve 3 Series modellerinin donanımı olarak sergileniyor.
EN YENİ OTOMOBİL MODELLERİNİN GÖRÜNÜMLERİNİ TAMAMLIYOR
Elect işaretli P Zero, Pirelli’nin motor sporlarındaki deneyimini Elect teknolojisiyle birleştiren Ultra Yüksek Performanslı (UHP) lastiğidir. Münih’teki fuarda sergilenen Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E GT, Polestar 1, BMW iX ve yeni Mercedes-Benz EQE bu teknolojili lastiklerin donanım olarak seçildiği modeller arasında yer alıyor. P Zero Elect ayrıca konsept otomobil Audi Grandsphere Concept ve Mercedes-Benz Concept EQG ile yeni Mercedes-Benz EQB ve Ford Mustang Mach-E 4X modellerinde de kullanılıyor.
Scorpion ailesinin SUV ve crossover araçlar için tasarlanan versiyonları da Münih’te Volkswagen ID.4 GTX ve ID.5 GTX, Volvo XC90 şarj edilebilir hibrit ve Jaguar EV400 AWD ile Mercedes-Benz EQCc 400 4matic AMG Line modellerinde sergileniyor.
ELECT: DAHA UZUN MENZİL, SESSİZLİK VE YOL TUTUŞU
Pirelli Elect lastikler elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için spesifik teknolojilerle geliştiriliyor. Menzili artırmak için düşük dönme direnci, mükemmel konfor için yoldan gelen gürültünün azaltılması, torka yanıt vermek için anında kavrama ve bataryalı araçların ağırlığını desteklemek için tasarlanan doğru yapı bu lastiklerin özellikleri arasında öne çıkıyor. Pirelli’nin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların kendilerine özgü teknik gereksinimlerini karşılamak için dünyanın lider otomobil üreticileriyle birlikte geliştirdiği bu lastikler, Pirelli’nin mükemmel uyum felsefesinin yansıması olarak her otomobile özel bir hamur, yapı ve sırt deseniyle üretiliyor.
DÜNYANIN İLK FSC SERTİFİKALI LASTİKLERİ
Dünyanın ilk FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi) lastiği olan Pirelli P Zero fuarda ilk kez tanıtılıyor. FSC sertifikalı* doğal kauçuk ve rayon içeren P Zero lastikler yeni BMW iX5 Hydrogen ve BMW X5 xDrive45e Şar Edilebilir Hibrit modelleri üzerinde sergileniyor. FSC orman yönetim sertifikası, ekim alanlarının biyolojik çeşitliliği koruyacak şekilde yönetildiğini, yerel halk ve işçilerin yaşamlarına fayda sağladığını ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olduğunu belgeliyor. Karmaşık FSC koruma ve gözetim zincirinin belgelendirilme süreci, FSC sertifikalı malzemenin ekim alanlarından lastik üreticisine doğru tedarik zinciri boyunca ilerlerken tespit edildiğini ve sertifikasız malzemeden ayrıştırıldığını doğruluyor.
Pirelli logo
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images