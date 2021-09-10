Pirelli, IAA Mobility fuarında her üç elektrikli otomobilden birinde sergilendi

Pirelli Elect lastikler elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için spesifik teknolojilerle geliştiriliyor. Menzili artırmak için düşük dönme direnci, mükemmel konfor için yoldan gelen gürültünün azaltılması, torka yanıt vermek için anında kavrama ve bataryalı araçların ağırlığını desteklemek için tasarlanan doğru yapı bu lastiklerin özellikleri arasında öne çıkıyor. Pirelli’nin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların kendilerine özgü teknik gereksinimlerini karşılamak için dünyanın lider otomobil üreticileriyle birlikte geliştirdiği bu lastikler, Pirelli’nin mükemmel uyum felsefesinin yansıması olarak her otomobile özel bir hamur, yapı ve sırt deseniyle üretiliyor.

DÜNYANIN İLK FSC SERTİFİKALI LASTİKLERİ

Dünyanın ilk FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi) lastiği olan Pirelli P Zero fuarda ilk kez tanıtılıyor. FSC sertifikalı* doğal kauçuk ve rayon içeren P Zero lastikler yeni BMW iX5 Hydrogen ve BMW X5 xDrive45e Şar Edilebilir Hibrit modelleri üzerinde sergileniyor. FSC orman yönetim sertifikası, ekim alanlarının biyolojik çeşitliliği koruyacak şekilde yönetildiğini, yerel halk ve işçilerin yaşamlarına fayda sağladığını ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olduğunu belgeliyor. Karmaşık FSC koruma ve gözetim zincirinin belgelendirilme süreci, FSC sertifikalı malzemenin ekim alanlarından lastik üreticisine doğru tedarik zinciri boyunca ilerlerken tespit edildiğini ve sertifikasız malzemeden ayrıştırıldığını doğruluyor.