Pirelli, Ferrari Enzo'nun lastiklerini İzmit'te üretecek!

Pirelli ve Ferrari yetmiş yılı aşan ilişkilerini sürdürürken bu zamansız klasikleri güvenli ve verimli bir şekilde yollarda tutmayı amaçlıyor. Ferrari Enzo için özel olarak geliştirilen yeni P Zero Corsa System lastikler hem en ikonik klasiklerin hem daha genç modellerin ekipmanı olan Pirelli Collezione serisine katılıyor.

“Enzo” için İzmit’te üretilen lastikler, Maranello fabrikasından çıkan diğer iki tarihi süper otomobil olan Ferrari F40 ve F50 için mevcut iki seçeneğe iki yeni P Zero ekleyerek Pirelli’nin Ferrari Classic için sunduğu kataloğu genişletiyor.

Pirelli, 2002 yılında lanse edilen “ekstrem spor otomobil” Ferrari Enzo için 245/35 R19 ebatlı ön ve 345/35 R19 ebatlı arka lastiklerden oluşan yeni bir P Zero Corsa System geliştirdi. Collezione serisindeki diğer tüm lastikler gibi bu ürün de orijinaliyle aynı görünüme sahip olmakla birlikte modern malzemeler ve teknolojilerle üretiliyor.

2000’li yılların başında yol serisinin en sportif modeli olarak tasarlanan bu lastik yüksek hızlarda ve virajlarda maksimum denge sunarken pistte de kullanılabilmesini sağlayan özel bir konstrüksiyon içeriyor. Önde yönlü, arkada ise asimetrik olan iki farklı sırt deseni suda kızaklamayı azaltmaya da yardımcı oluyor.

Ferrari test sürücüleri, yeni lastiği denediklerinde dönemin sportif karakterini yeniden keşfetti. Lastik şimdi en güncel hamurların kullanılması sayesinde daha fazla güvenlik ve güvenilirlik sunuyor. Bu lastikler Pirelli’nin “şampiyonların fabrikası” ünvanlı Türkiye’deki Pirelli İzmit Fabrikası’nda üretiliyor. Pirelli İzmit Fabrikası dünyanın en prestijli yarışları için 400’ün üzerinde farklı türde yarış lastiği üretimini de gerçekleştiriyor.

Collezione serisine eklenen P Zero Corsa System lastikler, Maranello fabrikasının şimdiye dek ürettiği ve zamanında Formula 1 yarış otomobillerine en yakın yol otomobili olarak tanımlanan Ferrari F50 için 245/35 R18 ebatlı ön ve 335/30 R18 ebatlı arka lastik seçenekleriyle de sunuluyor.

F50 ve Enzo’nun atası niteliğindeki Ferrari F40, 1987 yılında orijinal ekipman olarak Pirelli P Zero lastikleri kullanan ilk seri üretim otomobil oldu. Bu otomobile özel olarak geliştirilen bu lastik; bir yol otomobili için daha önce görülmemiş 17 inç jant, ön ve arka için farklı ebatlar ve maksimum hızı 300 km/saati aşan bir otomobile adanmış teknoloji gibi bazı önemli inovasyonlar içeriyordu. Günümüzde F40’a özel bir P Zero versiyonu 245/40 R17 ebatlı ön ve 335/35 R17 ebatlı arka lastiklerle Pirelli Collezione kataloğunda sunuluyor. Bu versiyonun başlıca inovasyonları arasında lastiğin yanağındaki orijinali çağrıştıran harfler yer alıyor.

Pirelli P Zero serisi, Ferrari F40’tan en yeni nesil süper otomobillere yerini koruyor. Bu inovasyon ve teknoloji hikayesi pist için geliştirilen teknolojilerin yol lastiklerine aktarılması için bir açık hava laboratuvarı işlevi gören Formula 1’den başlayıp son kırk yıldır en ekstrem ve prestij otomobillere ve motor sporlarına bağlanıyor. P Zero serisi otomotiv pazarının performansa, güvenliğe, sürdürülebilirliğe ve şimdi elektrikli mobiliteye giderek artan ilgi doğrultusunda değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak zaman içinde evrildi. Pirelli’nin özellikle elektrikli otomobiller için ürettiği lastikleri belirten Elect işareti ilk kez 2019’da bir P Zero lastikte yer aldı.

Ürün ailesi bir süre önce, 2023 Goodwood Hız Festivali sırasında tanıtılan P Zero E, P Zero R ve P Zero Trofeo RS modelleriyle güncellendi. “Çevre Dostu Tasarım” yaklaşımıyla geliştirilen tüm lastiklerde şirketin motor sporlarındaki deneyiminden alınan ve sanallaştırma dahil yenilikçi araçları ve malzemeleri kullanan bir metodoloji uygulanıyor.