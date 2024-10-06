McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren yeni süper otomobili McLaren W1'in tüm detaylarını ve görüntülerini açıkladı. 1.285 beygir gücü, 1.339 nm tork, 1.451 kg boş ağırlık ve 349 km/h azami hız ile W1, hem McLaren hem de süper otomobil segmenti için performansta yeni bir boyutu temsil ediyor.

Bu seviyede bir McLaren süper otomobili her gün, hatta her on yılda bir ortaya çıkmıyor. İlk kez 1992 yılında efsanevi McLaren F1 tanıtılmıştı. F1, 600'den fazla beygir gücü sunuyordu ve 1.270 kilogramdan daha hafifti, bu da motora her beygir gücü için yaklaşık 2 kg taşımak anlamına geliyor ve F1, o zamanlar sokakta yasal olan süper otomobiller arasında en iyi güç-ağırlık oranına sahipti. Performansı ve ortadaki sürücü koltuğu düzeniyle hala benzersiz bir otomobil olarak kalıyor ve yalnızca 100 kadar üretildi.

McLaren'ın bir sonraki nihai “1” modelini tanıttığı yıl, P1 süper otomobilin üretime girdiği 2013 yılı oldu. P1, yaklaşık 1.542 kilogram ağırlığında 903 hp güç sunmak için hibrit bir güç aktarma organı kullandı. Böylece F1'e göre boş ağırlıkta yaklaşık yüzde 25 artış sağlayan P1, beygir gücünde de yaklaşık yüzde 50 artış sağlayarak daha da iyi bir güç-ağırlık oranı elde etti. P1, 903 beygir gücünün her biri için sadece yaklaşık 1,6 kilogram taşıyordu.

Şimdi McLaren W1 geliyor. 1.258 beygir gücü, 1339 nm tork, yaklaşık 1.451 kg boş ağırlık ve her beygir gücü için yaklaşık 1,13kilogramlık bir güç-ağırlık oranı, çarpıcı bir performansa işaret ediyor. McLaren 0-96 hızlanmasının 2,7 saniye, 0-200 hızlanmasının 5,8 saniye ve 0-300 hızlanmasının 12,7 saniye süreceğini söylüyor. W1'in son hızı 349 km/h olacak. W1'in ayrıca 280 km/h hızla giderken 997 kilogramın üzerinde yere basma kuvveti sunması bekleniyor.

Bu yere basma kuvveti, agresif aerodinamik ve yarış moduna alındığında aracın ön kısmının 3.7 cm ve arka kısmının 1,7 cm alçalmasıyla elde ediliyor. W1 ayrıca, yere basma kuvvetine yardımcı olmak için 29,9 cm kadar geri çekilebilen "McLaren Active Long Tail" arka kanadı da içeriyor.

W1’in güç aktarma organı, 916 beygir gücü üreten 4.0 litrelik bir V8 motorla başlıyor. Bu motor, 342 beygir gücü üreten 19 kilogram ağırlığındaki radyal akı “E-motoru” ile 1.38 kWh'lik bir batarya E-motorunu besliyor ve McLaren, W1'deki hibrit bileşenlerin P1'e kıyasla 39 kg azaltıldığını, ancak iki kat daha fazla güç ürettiğini söylüyor.

Güçten bahsetmişken, W1 tüm gücünü arka tekerleklere 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile iletiyor. W1 için dört tekerlekten çekiş tercih edilmemesi muhtemelen 0-60 ve çeyrek mil hızlanmasında birkaç ondalık saniye kaybettirdi, ancak bu da ağırlığı azaltıyor ve direksiyon hissini iyileştiriyor. Bu da W1’in belki de en heyecan verici yönünü gündeme getiriyor: Hidrolik destekli direksiyon.

W1'in tasarımı, başka herhangi bir McLaren'e benzemeden çok net bir şekilde McLaren gibi görünmeyi başarıyor. Bu, bir otomobil üreticisinin, özellikle de bir süper otomobil üreticisinin hedeflemesi gereken ideal denge. W1'in 2,1 milyon dolardan başlayacağını ve sadece 399 adet üretileceğini söylüyor. Şirket ayrıca 399 adet W1'in tamamının çoktan satıldığını söyledi.

W1'in tarzı, performansı ve gelişmiş teknolojisi, sokakta yasal performansı yeniden tanımlama açısından iki selefiyle ile aynı çizgide görünüyor.