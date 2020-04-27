McLaren hissedarlardan nakit desteği aldı

McLaren Teknoloji Grubu, mevcut koronavirüs kriz döneminde hissedarlardan 300 milyon pound ilave destek aldı. Ayrıca, kredilerin yeniden yapılandırılması hakkında bankalarla görüşmeler devam ediyor.

Bu yıl süper araçların üretimini 4.662'den 4.000'e indiren McLaren, bu yatırımları "markanın lüks otomobil pazarındaki gücünü korumak için" gerçekleştirdi.

Şu anda şirketin en büyük hissedarı, %57.72lik hissesiyle Bahrrenyli Mumtalakat şirketi. Aynı zamanda Michael Latifi %10 ve Tag Group da %14.7'lik bir hissesi elinde bulunuyor.

İşgücünün önemli bir bölümünü ücretsiz izne çıkaran McLaren, şimdi üçüncü taraflarla çalışma sermayesini daha da arttırmak için görüşmelerde bulunuyor.

McLaren tarafından Şubat ve Mart aylarında alınan ek fonlar, "benzeri görülmemiş bir kriz döneminde" şirketi desteklemek için kullanılacak.

2019'un sonunda, Formula 1 takımının kazandığı para ödülü miktarındaki artış ve McLaren spor araçlarına olan talepteki büyük artış sayesinde grubun geliri %18.2 büyüyerek 1.5 milyar pound'a ulaştı.