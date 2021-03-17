LastikPark, Türkiye'nin En Güçlü Drift Aracının Sponsoru Oldu

Cüneyt Şener: Türkiye’nin en büyük çok markalı perakende lastik zincirinin kurucusu olarak, 10.yılını kutladığımız LastikPark’ın aktivitelerine şimdi de drift sponsorluğu ile devam ediyoruz.

Tatko Lastik A.Ş. Kanal Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Şener, otomobil severlerin yakından takip ettiği drift sporuna olan son dönemdeki artan ilgiye vurgu yaparak; “Bundan tam 10 yıl önce başlattığımız LastikPark yolculuğumuzu Aradığınız Tüm Markalar Burada! sloganımız ile 81 ilde 500 noktada devam ettiriyoruz. Otomobil sporlarına olan ilginin arttığı son yıllarda Drift sporuna olan ilginin de giderek popülerleştiğini görüyoruz. Özel donanımlar ile tasarlanmış ve Drift sporu için hazırlanan çok özel araçlar yüksek devirlerde üstün teknikler ile kontrollü bir şekilde pistte hareket ederlerken, yüksek devirle üretilen güç sayesinde lastikler olması gerekenden daha fazla dönerek araca viraj içerisinde bambaşka bir yol tutuş özelliği kazandırırlar. Lastiğin bu kadar yoğun kullanıldığı ve pistlerin izlemesi en keyifli Drift sporunda, LastikPark markalı kırmızı-beyaz Alpha aracıyla Türkiye’nin en büyük temsilcisi Ertuğrul Makena ile bir araya gelmekten çok mutluyuz.” dedi.

Ertuğrul Makena: Drift aracının sihrini ortaya çıkaran en önemli parçası olan lastiğin, alanındaki en uzmanı olan LastikPark ile yollarımızın kesişmesinden mutluluk duyuyorum.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu resmi pilotu ve Alpha aracın sahibi olan Ertuğrul Makena “1200HP’lik Toyota GT86 VR38 DETT TWIN TURBO Alpha aracımızı LastikPark’ın logo ve renkleriyle çok enerjik bir hale getirdik. Üstün performansı ve etkileyici tasarımıyla görenlerin ilgisini üzerinde toplayacak Alpha’nın uzun zamandır pistte yaşatacağı deneyim merak ediliyordu. 2 yıllık bir çalışmanın sonucuyla, Formula D düzeyinde performans göstermek üzere aracımızı inşa ettik, Türkiye’nin en güçlü Drift aracı haline getirdik. Alpha, dünyada sayılı olarak kullanılan GTR VR38 DETT Twin Torbo motoru ve alt yapı donanımıyla, hafif gövdesiyle hem pilotuna hem de izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmak için hazır. LastikPark logosuyla çok dinamik bir tasarıma bürünen Alpha aracımızın tüm izleyenleri heyecanlandıracağına inancımız tam. LastikPark ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk kapsamında izleyenleri ekran başına kitleyecek adrenalin dolu sürpriz anlar planlıyoruz, vizyonumuza ortak olan ve Drift sporuna verdiği destek için LastikPark’a tüm Alpha ekibi adına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Ertuğrul Makena ve LastikPark, bu iş birliğini keyifli bir video ile duyurdu.

Tatko, 2010 yılında LastikPark adı altında Türkiye'nin ilk çok markalı perakende mağaza konseptini hayata geçirmiştir. Çok markalı perakende konseptine olan yoğun talebe yanıt olarak Tatko, 2013 HerLastik adı altında 2. konsepti oluşturmuştur. 2019 yılında LastikVS zincirini bünyeye katan, 2020 yılında da LastikUstam konsepti ile 750 mağazaya ulaşarak Türkiye'nin en büyük çok markalı zincirine sahiptir.