Lamborghini Urus Performante, Pirelli P Zero Trofeo R lastiklerle Pikes Peak'te rekor kırdı

Haberi dinle

Urus için daha önce homologasyonu alınan altı Pirelli lastik versiyonu yolda yüksek performans için tasarlanan 21, 22 ve 23 inç P Zero, pistte sürüş keyfi için 22 inç P Zero Corsa, her türlü arazide ve soğuk havalarda güvenli sürüş için 21 inç Scorpion Zero All Season ve 22 inç Scorpion Winter lastiklerden oluşuyordu. Şimdi aralarına yeni katılan 22 inç P Zero Trofeo R, bu versiyonlar arasında özellikle pist için tasarlanan ve yol için de onaylanan en performans odaklı Pirelli lastiği niteliğine sahip.

Pirelli ilk kez bir P Zero Trofeo R lastiği, bir SUV aracın gereksinimlerine uyarladı. Lamborghini Urus Performante için geliştirilen en yeni lastik, standart P Zero Trofeo R’ye kıyasla daha farklı koşullarda ve daha geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans sergileyebiliyor. Yeni lastik aynı zamanda Colorado’daki efsanevi Pikes Peak Hill Climb parkuru gibi motor sporlarının en ünlü yollarından bazılarını da fethedebiliyor. Tırmanma yarışlarında pek çok ödüle sahip olan Pirelli test pilotu Simone Faggioli’nin direksiyonunda olduğu Performante, 10m32.064s zamanla 2018’de kırılan 10m49.902s’lik bir önceki sınıf rekorunu geçmeyi başardı.

Lamborghini için geliştirilen tüm lastikler gibi bu özel P Zero Trofeo R lastik de iki markanın geçmişi 1963 yılına uzanan yakın iş birliğinden doğdu. Pirelli ile Lamborghini’yi bir araya getiren teknolojik ortaklık ‘mükemmel uyum’ felsefesine dayanıyor. Pirelli bu stratejiyi uygulayarak iş birliği yaptığı premium ve prestij üreticilerinin her modeli için özel lastikler geliştiriyor. Tüm Lamborghini modellerinde hem orijinal ekipman olarak hem satış sonrası pazar için her modelin spesifikasyonlarına göre geliştirilen Pirelli lastikleri kullanılabiliyor.

Pirelli ve Lamborghini ayrıca yarış alanında da 30 yılı aşan bir geçmişi paylaşıyor. 1988 Paris-Dakar Rallisi’nde yarışan LM002 için geliştirilen Scorpion ile başlayan bu ortak tarihin günümüzde geldiği noktada Lamborghini, Pirelli’nin halen tek resmi lastik tedarikçisi olduğu GT World Challenge Europe şampiyonasının lider takımları arasında yer alıyor.