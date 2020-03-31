Lamborghini maske üretimine başladı

Lamborghini, dünyanın en büyük spor otomobil üreticilerinden birisi ve merkezi İtalya'da bulunuyor. Bununla birlikte koronavirüs'ün en çok etkilediği yerlerin başında İtalya geliyor.

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Şu anda ülkede hayat durmuş durumda ve her türlü yardıma ihtiyaçları var.

Lamborghini, tam da bundan ötürü Mart ayının başında üretimini durdurmuştu. Anca tıbbi maske ihtiyacı ve koruyucu maskeler hazırlamak için Sant'Agata Bolognese'de bazı tesislerin açılmasına karar verildi.

Stefano Domenicali, “Böyle acil bir durumda, yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sant'Orsola-Malpighi hastanesini destekliyoruz ve çeşitli araştırma projeleri yürütüyoruz. Birlikte bu savaşı kazanacağız." dedi.

Yerel hastanelere ücretsiz olarak günlük bin maske ve 200 polikarbonat vizör üretilmesi planlanıyor.