Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
OTOMOBİL / Son dakika

Lamborghini maske üretimine başladı

paylaşım
yorumlar
Lamborghini maske üretimine başladı
Ekleyen:
, Editör
31 Mar 2020 18:00

Lamborghini, İtalya'da ve dünya çapında artan koronavirüs vakalarıyla baş edebilmek adına maske üretimine başladı.

Lamborghini, dünyanın en büyük spor otomobil üreticilerinden birisi ve merkezi İtalya'da bulunuyor. Bununla birlikte koronavirüs'ün en çok etkilediği yerlerin başında İtalya geliyor.

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Şu anda ülkede hayat durmuş durumda ve her türlü yardıma ihtiyaçları var.

Lamborghini, tam da bundan ötürü Mart ayının başında üretimini durdurmuştu. Anca tıbbi maske ihtiyacı ve koruyucu maskeler hazırlamak için Sant'Agata Bolognese'de bazı tesislerin açılmasına karar verildi.

Stefano Domenicali, “Böyle acil bir durumda, yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sant'Orsola-Malpighi hastanesini destekliyoruz ve çeşitli araştırma projeleri yürütüyoruz. Birlikte bu savaşı kazanacağız." dedi.

Yerel hastanelere ücretsiz olarak günlük bin maske ve 200 polikarbonat vizör üretilmesi planlanıyor.

Sonraki haber
Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek

Önceki haber

Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , OTOMOBİL
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği

2
Formula 1

Horner: "Marko, koronavirüs krizinin ne kadar ciddi olduğunu göremedi"

1s
3
Formula 1

Formula 1, yeni teknik kuralları 2023'e kadar erteleyebilir!

2s
4
Formula 1

Formula 1'de motor değişikliklerinin tavan yaptığı dönem

5
eSports

Norris: “Simülasyon yarışlarında, F1’e göre daha gergin oluyorum”

Son Haberler

Lamborghini maske üretimine başladı
OTO

Lamborghini maske üretimine başladı

VW Golf, Şubat ayında Avrupa’nın en çok satanı olamadı
OTO

VW Golf, Şubat ayında Avrupa’nın en çok satanı olamadı

Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek
F1

Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek

2019 Citroen Berlingo | Geyik Testi
OTO

2019 Citroen Berlingo | Geyik Testi

Karantinadayken sanal olarak gezebileceğiniz 15 adet otomobil müzesi
OTO

Karantinadayken sanal olarak gezebileceğiniz 15 adet otomobil müzesi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.