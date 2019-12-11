Gordon Murray, Racing Point ile 2 Milyon Pound değerinde bir "taraftar aracı" üzerinde çalışıyor

Eski McLaren ve Brabham tasarımcısı ve ekibi Racing Point’in Brackley’de bulunan rüzgâr tünelini kullanacak ve bununla beraber takımın mühendislerinden bilgi ve deneyim kazanacaklar. Çıktığı ilk ve tek yarışı kazanan Brabham BT46B’den örnek alındığı üzere, T.50’nin ortaya çıkan ilk fotoğrafında bulunan fanın, arabada bulunan üst düzey aerodinamiğin kalbi olarak görülmesi mümkün.

Arabanın şemasını altta detaylıca görüntüleyebilirsiniz….

Slider Liste T.50 aerodynamics diagram 1 / 3 Fotoğraf: Gordon Murray Design T.50 Section through the diffuser - Fan ON 2 / 3 Fotoğraf: Gordon Murray Design T.50 Section through the diffuser - Fan OFF 3 / 3 Fotoğraf: Gordon Murray Design

Üretilecek olan 100 tane aracın fiyatı ise vergi dahil olmadan 2 milyon pound olarak belirlenirken, araçların çoğu şu an üretim halinde ve çoğunun bir sahibi bulunmakta. Araçlar ise 2022’nin ocak ayında sahiplerine teslim edilecek.

Murray, geçen ay, oluşturulan yeni hiper araç kategorisi hakkında Le Mans 24 Saat ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası organizatörleri olan Automobile Club de l'Ouest ve FIA ile bir araya geldiğini onayladı.

GMA’ya göre araç, farklı senaryolara göre çekişi ve performansı geliştiren 6 farklı aerodinamik moda sahip. En ekstrem mod olan “Vmax” modu ise motor sporlarının hava koridoru teknolojisini 48 voltluk entegre marş jeneratörüyle birleştirerek motor gücünü 700 beygire kadar artırıyor. Araçta 12.100rpm’lik bir Cosworth V12 motoru bulunuyor ve araç sadece 950 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Murray’nin tasarladığı bir başka araç olan McLaren F1 gibi, T.50 de 3 koltuğa ve ortadan sürüş pozisyonuna sahip.

“F1’e karşı derin bir tutkum var, işte bu yüzden T.50’yi tasarlarken Racing Point ile beraber çalışmak çok heyecanlıydı. 1978’de Brabham BT46B’yi tasarladığımdan beri yer efekti sağlayan bir fana sahip bir yol aracı tasarlamak istedim. Tasarladığımız sistem Brabham için tasarladığımız sistemden daha sofistike olmasıyla beraber Racing Point’in bilgilerine ve kaynaklarına çok fazla destek olacaktır.”

“T.50’nin en saf formuna ulaşmaya çok kararlıydık, bu hedefimize en yüksek mühendislik fikirleri ve aerodinamikleriyle ulaştık. T.50’nin tamamlanmış dizaynını T.50’nin tanıtılacağı mayıs ayında ortaya çıkaracağız.”

The controversial fan on a Brabham BT46B Alfa Romeo Photo by: Ercole Colombo

Racing Point ile yapılan anlaşma, GMA'nın şimdiye dek aerodinamik gelişim için kullanılan CFD odağından hareket ettiğini görüyor.

Buna göre Racing Point, Brackley tünelinde T.50’nin %40 ölçekli bir modelini kullanacak.

“Gordon Murray ile T.50 üzerinde çalışmak, Racing Point’te bulunan herkes için bir onur ve gurur kaynağıydı.” şeklinde açıklama yapan takım sahibi Lawrence Stroll, “Aerodinami uzmanlarımız, T.50 projesi için ellerinde bulunan F1 uzmanlığını ve deneyimini ortaya koymak için rüzgâr tünelimizi kullanacak ve Gordon'ın devrim niteliğindeki fan konseptini tam potansiyeline ulaştıracak.”

“Gordon Murray’in tasarım ve mühendislik yeteneklerine, onun F1’de bulunduğu ilk günlerden beri hayran kaldım ve bu yüzden kendisiyle, aerodinamik kurallarının tekrardan yazıldığı bir projede çalışmak benim için mutluluk verici.”