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Gordon Murray £3.1 milyonluk yeni T.50s aracını Niki Lauda'ya ithaf etti

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Efsanevi Formula 1 tasarımcısı Gordon Murray, yeni tasarladığı T.50s aracının pist üstü versiyonunu, üç kez F1 dünya şampiyonu Niki Lauda'ya adadı.

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2019'da vefat eden efsanevi Avusturyalı sürücünün 72. doğumgünü olan Pazartesi gününde Gordon Murray Automotive (GMA) şirketi, T.50s aracını görücüye çıkardı. 

T.50s modeli, aracın umumi yollara çıkmaya uygun versiyonu ile paralel olarak geliştirildi ve şirkete göre araç, "en üst seviye pist üstü sürüş deneyimini sağlamak için tasarlandı, ortaya çıktı ve bir araya getirildi."

1978 ve 1979 yıllarında Murray'in tasarladığı Brabham araçları ile mücadele eden Lauda'nın, araçlara isminin verilmesi, sürücüye "saygı" olarak yapılan bir hareket ve bu da ailesinden "tam destek" aldı. Araçta, Murray'in tasarladığı ve Lauda'nın 1978'de Anderstorp'ta galibiyet aldığı Brabham-Alfa Romeo BT46B - fan-car olarak da bilinir - aracındaki aerodinaminin güncel hâli kullanıldı. 

Niki Lauda, Brabham BT46B

Niki Lauda, Brabham BT46B

Fotoğraf: Sutton Images

Murray'in açıklamaları şu şekilde: "T.50s aracına Niki'nin ismini vermemizin sebebi, onun BT46B aracı ile 1978 İsveç GP'sinde aldığı galibiyeti onurlandırmak için yaptığımız bir şey. Niki inanılmaz bir pilottu ve çok da iyi bir arkadaştı, bu nedenle T.50s Niki Lauda aracını, onun doğumgününde görücüye çıkarmak oldukça yerinde bir şey."

"Niki, aracımızda bulunan inovasyonu ve mühendislik detayını takdir ederdi."

Şirket toplam 25 tane T.50s Niki Lauda aracı üretecek. Araçta 725 beygir gücü üreten ve GMA tarafından yetkilendirilmiş olan Cosworth V12 motoru kullanılacak. 3.1 milyon Pound değerindeki pist üstü versiyonunun üretimine 2023 Ocak ayında, 100 yol aracı üretildikten sonra başlanacak.

25 aracın tamamı, Murray tarafından dizayn edilen Brabham veya McLaren araçları tarafından alınan F1 galibiyetlerine ithaf edilecek. Üretilen ilk araç, Murray'in ürettiği araçların aldığı ilk galibiyet olan "Kyalami 1974" şasi numarası plakasına sahip olacak. Bu yarış galibiyeti ise Güney Afrika Grand Prix'sinde, Brabham-Cosworth BT44 ile Carlos Reutemann tarafından alınmıştı.

Murray konu hakkında şunları söyledi: "Her bir araç kendine özgü hikayesine sahip olacak, kendisine ithaf edilen grand prix galibiyetine sonsuza kadar bağlı kalacak."

"T.50s aracı, benim motor sporlarına olan aşkımdan ilham alınarak yapıldı, bu nedenle geçmişte başarı kazandığmız yarışlarla böylesine özel bir bağ kurmak oldukça yerinde bir şey olacaktı."

Gordon Murray Automotive's T.50s Niki Lauda

Gordon Murray Automotive's T.50s Niki Lauda

Photo by: Gordon Murray Design

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Seri OTOMOBİL
Editör Gary Watkins

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