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OTOMOBİL / Son dakika

Ferrari, iki hafta boyunca otomobil üretimini durdurdu

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Ferrari, iki hafta boyunca otomobil üretimini durdurdu
Ekleyen:
, Editör
14 Mar 2020 16:04

Ferrari, Coronavirüs salgını nedeniyle iki hafta boyunca Maranello ve Modena fabrikalarını kapattı.

İtalya’daki Corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken hükümetin aldığı tedbirlere benzer tedbirler özel sektör tarafından da alınmaya başlandı.

Maranello ve Modena'daki Ferrari fabrikaları, Coronavirüs salgını nedeniyle iki hafta boyunca üretimi durdurdu.

Çalışanlar evlerine gönderilir ve zorunlu izin süresi uzatılmazsa 30 Mart'ta işlerine geri dönecekler.

Sendikalarla yapılan anlaşmalar kapsamında hepsinin maaşları eksiksiz ödenecek.

Aynı önlemler en az 25 Mart'a kadar 1800'den fazla çalışanın izinli olarak gönderen Lamborghini fabrikasında da alındı.

Açıklamada Ferrari'nin sadece otomobil fabrikasının kapatıldığına yer verildi.

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Seri OTOMOBİL
Editör Kemal Şengül

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