DuPont Registry ve Prive, Bahreyn'de özel bir otomobil kulübü kuruyor

Lüks otomobil koleksiyoncuları ve meraklılarına yönelik bu öncü özel üye kulübü, prestijli Bahreyn Uluslararası Pisti'nin yakınında yer alıyor. Bu önemli girişim, DRG'nin ekosisteminin Orta Doğu'ya doğru önemli bir genişlemesine işaret ediyor. PRIVÉ, benzersiz lüks araç depolama, birinci sınıf hizmetler, gelişen bir topluluk ve lüks sürüş deneyimlerinde dünya lideri CANOSSA EVENTS tarafından küratörlüğü yapılan özel sürüş deneyimleri sunacak.

DuPont REGISTRY 39 yılı aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen egzotik ve lüks otomotiv pazarı olarak görev yapıyor. duPont REGISTRY PRIVÉ ise markanın genişlemesini temsil edecek.

PRIVÉ, güvenlikli ve son teknoloji ürünü tesisleri, üst düzey servis, hizmet ve sürüş tecrübeleri ile harmanlayacak. PRIVÉ üyeleri kendilerine özel garajlara 7/24 ulaşabileceği gibi, tesiste bulunan tüm olanaklardan faydalanabilecek. Dünyaca ünlü şefler tarafından hazırlanan menülere, sofistike bir bar, puro odası ve yarış otomobili simülatörü eşlik edecek.

Bahreyn'de ayrıca şehir dışından gelen ve seyahat eden PRIVÉ üyeleri için lüks daireler de yer alacak.

Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa, "Bu anlaşmayı imzalamaktan gurur duyuyoruz ve lüks otomotiv yolculuğumuzda yeni bir bölüm anlamına gelen duPont REGISTRY PRIVÉ ́yi Al Areen ana planında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi. "Bu yeni ortaklık sadece Bahreyn'in küresel otomotiv camiasında artan itibarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere dünya standartlarında tesisler ve deneyimler sunma vizyonumuzla da örtüşüyor. Bahreyn'deki en seçkin ve canlı özel üyelik kulübünü yaratmak için sabırsızlanıyoruz."

Buna ek olarak, son derece yetenekli ekip üyeleri, Bahreyn'deki lüks otomobil koleksiyoncuları için büyük bir zorluğu çözerek, şirket içi beyaz eldiven araba bakım hizmetleri, detaylandırma ve nakliye lojistiği sunacak. Ayrıca, üyeler PRIVÉ 360 Lifestyle konsiyerj hizmetlerine özel erişime sahip olacak ve CANOSSA EVENTS tarafından küresel olarak küratörlüğü yapılan seyahat, otel, restoran, etkinlik ve benzersiz sürüş ve yarış pisti deneyimleri için rezervasyonları kolaylaştıracak. Üyeler PRIVÉ tesislerine dünya çapında erişebilecekler.

duPont REGISTRY Group Yönetim Kurulu Başkanı ve PRIVÉ Kurucu Ortağı Christian Clerc, "Bahreyn Krallığı on yıllardır lüks otomobil alanında ve motor sporlarında önemli bir rol oynamıştır ve GCC'deki ilk amiral gemimiz için mantıklı bir seçimdi" dedi. Clerc, "Bugün, lüks otomobillere olan tutkumuzu, kalite ve mükemmellik dürtümüzü ve bu birinci sınıf üyelik kulübü için vizyonumuzu paylaşan Şeyh Salman Bin Isa Al-Khalifa ile stratejik ortaklığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Al Areen Holding Şirketi Genel Müdürü Shaikh Mohamed bin Duaij Al Khalifa, "Bahreyn Krallığı'nın Formula 1'e ev sahipliği yapmasının 20. yıldönümünde duPont REGISTRY PRIVÉ'yi Motor Sporlarının evine getirmek için bu işbirliğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "duPont REGISTRY PRIVÉ'nin Al Areen ana planımıza entegre edilmesi, burayı önde gelen uluslararası bir destinasyon olarak yükseltmeye hazırlanıyor. Al Areen gelişiminin kalbinde ve Bahreyn Uluslararası Pisti'ne yakın bir konumda yer alan bu heyecan verici otomotiv kulübü, bölgedeki motor tutkunları için bir odak noktası olmayı vaat ediyor."