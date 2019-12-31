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OTOMOBİL / Son dakika

Charlos Ghosn, Japonya'dan kaçtı

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Charlos Ghosn, Japonya'dan kaçtı
Ekleyen:
, Editör
31 Ara 2019 10:40

Eski Renault ve Nissan CEO'su Charlos Ghosn'un yargılandığı Japonya'dan Beyrut'a kaçtığı ortaya çıktı.

Nissan CEO'luğu yaptığı dönemlerde haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle önce görevlerinden azledilen ve ardından Japonya'daki cezaevinde 108 gün geçiren Ghosn, daha sonra 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Buna karşılık gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturmalar devam ettiği için Japonya'da ev hapsinde tutuluyordu.

Renault'nun F1'e dönmesinde büyük pay sahibi olan Ghosn'un, seyahat yasağına rağmen Japonya'yı terk ederek Lübnan'a kaçtığı ortaya çıktı.

Japonya kamuoyunda şok etkisi oluşturan habere göre, Ghosn dün akşam saatlerinde Lübnan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn'un çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Lübnan'a, sahip olduğu büyük kamuoyu desteği nedeniyle sığınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Ghosn bundan sonra medya ile daha özgürce iletişime geçebileceğini ifade etti ve, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım. Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin göz ardı edildiği hileli Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım." dedi.

Fransız, Brezilya ve Lübnan pasaportları olan Ghosn'un yurt dışına çıkış yasağı olduğu için ülkeden nasıl çıktığı bilinmiyor.

Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Bu yüzden Ghosn'un Japonya'ya iade edilmesi beklenmiyor.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi Carlos Ghosn'un Japonya'dan özel bir jetle Türkiye üzerinden Lübnan'a gittiğini yazdı.

Carlos Ghosn, pasaportunu yetkililere teslim etmek şartıyla 2019'un Mart ayında kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Editör Kemal Şengül

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