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OTOMOBİL / Son dakika

İspanya'daki 5000 Mercedes çalışanı grevde!

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İspanya'daki 5000 Mercedes çalışanı grevde!
Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 18:20

Coronavirüs salgınının Avrupa'daki etkisi giderek büyürken, bugün Mercedes'in İspanya fabrikasındaki 5000 işçinin grev yaptığı görüntüler sosyal medyaya yayılmış durumda.

İşçiler, pazartesi günü Mercedes'in Vitoria-Gasteiz, İspanya'da bulunan fabrikasında greve başladılar. Bunun sebebi ise çalışanların, İspanya hükûmetinin hafta sonu itibariyle başlattığı karantinaya rağmen çalışmaya devam etmeye zorlanmaları. 

Yönetim ile fabrikanın COVID-19 virüsüne karşı aldığı önlemler hakkında görüşülmesi sonrasında çalışanlar işi bıraktı ve üretim bandını durdurarak çalışmayı durdurdular. 

Fabrikanın işçi konseyi, Mercedes yönetiminin iş sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini almadığı için işçilerin işi bıraktığını açıkladı. Bu önlemler arasında maske ve eldiven türevi koruyucu maddelerin dağıtılmaması ve dezenfektasyon önleminin alınmaması da bulunuyor. 

İspanya'nın Naiz gazetesine konuşan çalışanlar, kendi sağlık durumlarının üretimden daha önemli olduğunu belirttiler. Aynı zamanda grevin yapılmasındaki ana amacını, fabrikadaki işin belirtilen koşullar amacıyla yürümeyeceği olarak tanımladılar. 

 

Jalopnik'in haberine göre ise Mercedes'in Vitoria-Gasteiz fabrikasında en az bir coronavirüs vakasının görüldü ve 23 işçinin karantinaya alındı. Avrupa'da fabrikaları bulunan Nissan, Renault, Seat ve Michelin ise fabrikalarını kapatma kararı alırken Ford ve General Motors, fabrikada çalışmayan çalışanların evde çalışması gerektiğine dair bir açıklamada bulunmuştu. 

Bu grevin ise Alman üreticinin Formula 1, Formula E ve GT serilerindeki araçlarının gelişimi ve üretimini engellemesi beklenmiyor. 

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Seri OTOMOBİL
Editör Efe Kahya

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