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OTOMOBİL Haberler

11 - 12 Eylül'deki Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'na herkes davetli

Sizi çok özel bir etkinliğe davet ediyoruz. 11 - 12 Eylül hafta sonunda Otomotiv ve Enerji sektörünün en büyük markalarının katkılarıyla Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftasını kutluyoruz.

11 - 12 Eylül'deki Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'na herkes davetli

11 - 12 Eylül 2021 tarihlerinde AutoDrom / Tuzla pistinde gerçekleşecek açık hava etkinliğinde, dünyada ve ülkemizde satılan birbirinden özel elektrikli ve hibrid araçlar, ücretsiz bir şekilde kullanıcılar tarafından test edilebilecek. Tesla’nın otomotiv dünyasında yankı uyandıran ve kullanıcıların İstanbul’da ilk defa deneyimleme fırsatı bulabileceği Tesla Model 3, Model S ve Model X araçları da, etkinliğimizde yer alacak. Ayrıca merakla beklenen milli otomobil girişimlerimiz ve üniversite projelerimiz de, sürprizlerimiz arasında.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) katkılarıyla, Electric Hybrid CARS Dergisi tarafından organize edilen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, tüm otomobil ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

9 Eylül Dünya Elektrikli Günü'ne de denk gelen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, daha önce elektrikli ve hibrit araçlarla tanışmamış kullanıcılara kapılarını açıyor. Tüm modeller kullanabilecek, test edebilecek ve incelenebilecek. Çocuklu aileler, çocuklara özel parkurda trafik eğitimine katılabilecek, büyükler ise marka temsilcilerinden araçlar ile ilgili detaylı bilgiler alabilecekler.

Etkinliğimizde elektrikli otobüs, elektrikli fayton ve golf araçları ile shuttle servisi yapılacak, Drone yarışları, mini otonom araç parkuru gerçekleştirilecek, solar panel destekli şarj üniteleri, mikro grid uygulamaları ile çeşitli kültürel faaliyetlerinde yer alacağı etkinlik, 11 - 12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Açık hava etkinliğimize katılım ücretsizdir. Katılımcılarımız kayıtlarını web sitemizden veya etkinlik alanında kayıt yaptırabilirler.

https://elektriklisurushaftasi.com/

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