Mercedes'in F1 stratejisti Vowles, Asya Le Mans Serisi'nde McLaren ile yarışacak!

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Vowles, Şubat ayında Dubai ve Abu Dhabi'de arka arkaya gerçekleştirilecek iki çifte yarışta, Garage 59 takımının McLaren'ının direksiyonuna geçecek.

Garage 59, Asya LMS'nin kış programının Vowles'a Mercedes F1 takımındaki günlük çalışmalarına dönmeden önce, sürücü koltuğunda yer almanın keyfini çıkarma konusunda mükemmel bir fırsat sunacağını söylüyor.

2022 Formula 1 sezonunun ilk sezon öncesi testi, Yas Marina Pisti'ndeki Asya LMS finalinden sadece dört gün sonrası 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek .

Vowles, Garage 59'un iki yeni McLaren'ından birisinde LMP3 şampiyonu Manuel Maldonado ve Danimarkalı yarışçı Nicolai Kjaegaard ile takım arkadaşı olacak.

Garage 59 takım patronu Andrew Kirkaldy, "Asya Le Mans için sahip olduğumuz sürücü kadrolarından gerçekten memnunum."

"Hepimiz McLaren 720S ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve sezonun ilk galibiyetini almayı umuyoruz."

"Takımda F1'in en iyi stratejistlerinden birine sahip olmak da bizim için faydalı olacak." olacak.

Vowles, yeni F1 sezonu öncesinde yarış pilotluğunun tadına bakmış olacak. Yılın ilk kış testiyle beraber de Mercedes'teki görevine dönecek.

Vowles, BAR takımı tarafından işe alınmasından bu yana Brackley merkezli ekibin bir parçası olmaya devam ediyor.

İngiliz mühendis, Honda'nın spordan çekilmesine rağmen 2009'da Brawn GP'de kaldı ve takımın elde ettiği başarılarda pay sahibi oldu.

2010'da takım Mercedes tarafından satın alınırken, Vowles bu süreçte de yine oldukça önemli bir rol oynadı.

Asya Le Mans serisini Motorsport.tv'den canlı seyredebilirsiniz.