Asya Le Mans - Abu Dabi 1. Yarış: Crowdstrike sezonun ilk galibiyetini alırken, Salih Yoluç dördüncü oldu

Asya Le Mans Serisinin son ayağı olan Abu Dabi'nin ilk yarışı bugün tamamlandı. Yarış iki güvenlik aracı periyodu bir kırmızı bayrak seansına sahne oldu. Yarışta ayrıca bolca yakın ve sıkı ikili mücadele de yaşandı.

Son yarışın galibi ve şampiyona lideri 99 Racing yarışı tamamlayamadı.

Yarış galibi ise, kırmızı bayraktan sonra yarış başladığında iyi tempo tutturan Crowdstrike oldu. Podyumun diğer basamaklarında AF Corsa ve DKR Engineering vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç'un direksiyonunda olduğu TF-Sport ise, yarışın bir bölümünü lider geçmelerine rağmen yarışı podyumun hemen arkasında 4. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Dubai Autodrome pistinde gerçekleşen yarışın galibi 99 Racing pole pozisyonundaki yerini alırken yanında #22 numaralı Proton Competition aracı vardı.

Geçtiğimiz hafta üçüncü sıradan başladığı yarışta harika bir start alan Salih Yoluç, bu yarışa da 3. sıradan başladı. Yanında ise, Duqueine team vardı.

Yarışta ilk viraj temiz geçilirken Salih, ikinci virajda rakibini geçerek ikinci sırayı aldı. Salih, 12. virajda atak yaptığı 99 Racing aracıyla temas yaşadı. Salih pist dışından piste dönerken 99 Racing spin attı. 99 Racing, piste trafiğin ortasında dönmeye çalışırken tekrar spin attı ve daha fazla zaman kaybetti.

TF-Sport aracını kullanan Salih, 12. virajda rakibiyle çarpıştı gerekçesiyle pitten geçme cezası aldı ve 9. sıraya kadar geriledi.

Yaptığı bu hata dışında yüksek temposuyla dikkat çeken Salih Yoluç, ilk saat geride kalmadan kısa bir süre önce 2. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın ikinci saati uzun bir güvenlik aracı periyoduna sahne oldu. Pist üzerindeki parçaların toplanması için güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı ardında #22 numaralı Proton piste geldi ve bu sayede TF-Sport aracıyla Salih Yoluç liderliği aldı.

Güvenlik aracı pisti pilotlara bırakacağı sırada #91 numaralı GT arcı ve 99 Racing arasında bir temas yaşandı ve iki araçta yarış dışı kaldı. Bu iki ekipte, kendi kategorilerinde şampiyona lideri konumlarındaydılar.

Bu temas sonrası piste dağılan parçalar temizlendi ve pist pilotlara bırakıldı. Yarış yeniden başladığında #83 numaralı AF Corsa pistteki trafikten de yaralanarak Salih Yoluç'u geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Yarışın üçüncü saatinin sonuna yaklaşırken iki Gt otomobilinin büyük kazası sebebiyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu. #86 ve #95 araçların karıştığı kazada GR Racing aracı bariyerlere sert bir şekilde çarptı. Ricardo Pera'nın sağlık durumunun iyi oldu fakat sarsıldığı görüldü.

Yarış bariyerlerin tamir edilmesi için yaklaşık yarım saat durdu.

Yarış tekrar başladığında pistte sıkı bir mücadele yaşandı.

Yarışın ilk güvenlik aracı periyodunda, güvenlik aracı pitten geçerken pit duvarı ile yaşadıkları koordinasyonsuz sebebiyle yola devam edip konvoyun arkasına takılan ve ceza alan #4 numaralı Crowdstrike Racing son bölümdeki performanslarıyla galibiyete ulaştı ve bu sezonki ilk galibiyetlerini aldılar.

İkinci sıra #83 AF Corsa'ya giderken podyumun son sırası son dakikalarda büyük çekişmeye sahne oldu. Önde olan temsilcimiz Salih Yoluç'un ekibi, DKR Engineering'in kendisini geçmesine engel olamadı. Ancak Salih Yoluç'un ekibi mücadeleden kopmadı ve damalı bayrağa kadar rakibinin 0.4 saniye arkasında devam etti ve yarışı 4. sırada tamamladı.