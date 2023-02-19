Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, 2023 Asya Le Mans şampiyonu oldu!

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Temsilcilerimiz Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, dört yarıştan oluşan 2023 Asya Le Mans Serisi'nde Charlie Eastwood ile birlikte #3 DKR Engineering ile mücadele ediyorlardı.

Üçlü, sezonun ilk iki yarışında ikinci olurken, bu hafta yapılan üçüncü yarışı dördüncü sırada noktalamışlardı.

Bugün gerçekleştirilen heyecan dolu final yarışını kazanan temsilcilerimiz, sezonu şampiyon olarak tamamladılar.

Böylelikle hem Ayhancan hem de Salih kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalamış oldu.

Biz de temsilcilerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.