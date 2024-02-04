Asya Le Mans Serisi-Dubai: 99 Racing galibiyete ulaşırken, Salih Yoluç podyumun dışında kaldı

Asya le mans serisinin ikinci ayağı Dubai de koşulan yarış ile bugün gerçekleştirildi. Yarışı 99 Racing takımı ikinci saat içerisinde aldıkları liderliği yarışın sonuna kadar sürdürdü ve damalı bayrağı geçen ilk isim oldu. Podyumun diğer basamaklarını ise Proton Competition ve Crowdstrike Racing araçları paylaştı.

Temsilcimiz Salih Yoluç'un da TF-Sport adına mücadele ettiği yarışta, Salih ikinci saat içeriside yaşadığı sorunlar sebebiyle geriye düştü. Ancak son saat içerisindeki temposu kaybettiği sıraların bir kısmını geri almasını sağladı ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Dün yapılan sıralama seansının ardından ilk sırayı #55 numaralı Proton Competition alırken ilk çizgiyi 99 Racing paylaştı.

Bu yıl TF Sport adına yarışan temsilcimiz Salih Yoluç 3. sırada yarışa başladı. Yanında ise ikinci Proton Competition aracı yer aldı.

Hareketli startın ardından rakibinin hava koridorunu iyi bir şekilde değerlendiren Salih Yoluç, ilk viraja gelirken içeriye daldı, üç araç yan yana gelirken ilk virajı lider dönen Salih oldu. 99 Racing ikinci sırayı aldı. #22 numaralı Proton Competition takım arkadaşının önünde 3. sıraya yerleşti.

Gridin ilk bölümü ilk virajı temiz geçerken arka bölümde #47 numaralı Cool Racing aracı spin attı. Arkadan gelen #69 numaralı Optimum Motorsport aracı ve #65 numaralı Viper Niza Racing aracı çarpıştı ve güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracının çıkmasından sonra bir süre 99 Racing, TF Sport'tan Salih Yoluç'u sıkıştırdı ama Salih yerini kaybetmedi.

#22 Proton Competition ve #99 99 Racing temas etti ve 99 Racing yarı spin atarak 5. sıraya kadar geriledi.

Salih pite geldikten sonra aradaki farkı kapatan 99 Racing uzun süre çekiştikten sonra liderliği aldı. Ancak 99 Racing'in pite gelmesiyle TF-Sport liderliği tekrar ele geçirdi.

#90 TF Sport Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc Fotoğraf: Asian Le Mans Series

İkinci saatin içerisindeyken pist limitlerini ihlal ettiği için ceza alan ve yaptığı pitin ardından geriye düşen Salih, kaybettiği sıraları geri almaya çalışırken #55 numaralı Proton aracıyla temas etti ve yarım spin attı. Attığı spin ardından Salih 10. sıraya kadar geriledi.

Üçüncü saatte #30 numaralı Duqueine team yaşadığı sorun sebebiyle güvenlik aracının girmesine sebep oldu. Güvenlik aracı arkasındaki araçlara kendi klasmanlarına göre sıralanmalarına izin verildi bu sayede araçlar arasındaki zaman farkları kapandı. Güvenlik aracı yarışın son saatine girilmeden bir kaç dakika önce pistten ayrıldı ve yarış tekrar başladı.

Yarışın tekrar başlamasının ardından 99 Racing tüm yarış boyunca gösterdiği performansı sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Galibiyet için olmasa da podyumun geri kalan basamakları için oldukça yakın bir mücadele yaşandı. #22 numaralı Proton ikinci olurken Crowdstrike Racing 3. oldu. DKR Engineering ise damalı bayrağı 4. sırada gördü.

TF-Sport için yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve takım arkadaşları yarışın ikinci saatinden sonra yaşadıkları sorunlar sebebiyle kaybettikleri zamanı yarışın son saatinde telafi etmeye çalıştılar ve 5. sırada yarışı tamamladılar.

LMP3 kategorisinde #17 Cool Racing galibiyete ulaşırken GT kategorisinin kazananı #91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile Pure Rxcing oldu.