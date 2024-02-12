Asya Le Mans Serisi - Abu Dhabi: 2. Yarış: Şampiyonluk Crowdstrike'ın olurken Salih Yoluç 6. oldu

Asya Le Mans Serisi'nde şampiyonlukların son yarışa kaldığı ve Abu Dabi'de koşulacak ikinci yarışta uzun süreli bir kırmızı bayrak dönemi vardı. Ancak kırmızı bayraktan sonra rekabet oldukça yakındı ve şampiyonluklar takımlar arasındaki ufak farklarla belli oldu.

Cumartesi günü koşulan yarışta yarış dışı kalan 99 Racing şampiyona liderliğini dünün kazanan ekibi Crowdstrike'a kaptırdı. Crowdstrike 73 puanla en yakın rakibinden 4 puan önde.

Şampiyonluk mücadeleleri sadece LMP2 kategorilerinde değil diğer kategorilerde de son yarışa kaldı ve takımlar arasındaki puan farkları çok azdı. LMP3 kategorisinde CD Sport, 86 puanla şampiyona liderliğiyle son yarışa giderken sadece bir puan gerisinde Cool Racing şampiyonluk umuduyla son yarışa başladı.

GT Kategorisinde ise, Pure Rxcing 58 puanda, Triple Eight 49 puanla ikinci, Almanar Racing 46 puanla son yarışa başladı.

Son yarışta pole pozisyonunda cumartesi gününde pole sahibi 99 Racing yer alırken ilk çizgideki diğer takım ise temsilcimiz Salih Yoluç'un da yer aldığı TF-Sport'tu. Şampiyona lideri Crowdstrike ise, yarışa 5. sırada başladı.

İlk viraj temiz geçilirken ikinci virajda #4 numaralı Crowdstrike aracı #83 numaralı AF Corsa aracına temas etti ve AF Corsa spin attı. Daha sonra grubun arka tarafında da temaslar oldu ve pist üzerindeki parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı periyodu başladı.

Güvenlik aracı pistin kısa sürede temizlenmesiyle pisti hemen terketti. Bu sırada 99 Racing çarpışmaya neden olduğu gerekçesiyle dur-kalk cezası aldı ve liderliği Salih Yoluç'un koltuğunda olduğu TF-Sport'a bıraktı. 99 Racing aldığı cezanın ardından piste 10. sırada döndü.

Yarışın ilk 45 dakikası yeni geçilmişken 11. virajda #55 numaralı Proton aracı #8 numaralı GT aracına tur bindirmeye çalışırken temas yaşadılar ve iki araçta yarışlarını bariyerlerde noktaladı. Bu kazanın ardından Tech-pro bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrak çıkarıldı.

Yarışın bir saat kırmızı bayrakla durdurulmasından sonra yarış güvenlik aracının ardında tekrar başladı. Güvenlik aracı pisti pilotlara bıraktığında yarışın bitimine iki saatten az bir süre kaldı.

Yarış tekrar başladığında gridin ön bölümünde bir çok ekip pite geldi. Kırmızı bayrak sebebiyle pit yolu kapanmada önce pite gelen #25 numaralı APR aracı bu avantajını kullanarak liderliği ele geçirdi.

#90 TF Sport Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Michael Dinan, Charlie Eastwood Fotoğraf: Asian Le Mans Series

Kırmızı bayrak bölümünde yaptığı pit sayesinde avantaj yakalayan APR, yarışın geri kalanında bu avantajını kullanarak ve son yaşamadan damalı bayrağa gelerek yarış galibi oldu.

Şampiyonluk ise, 7. olmasına rağmen şampiyonluktaki rakibi 99 Racing'ten bu yarışta daha fazla puan toplayan Crowdstrike'ın oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç, kırmızı bayraktan kısa bir süre önce pite gelerek şanssızlık yaşayarak kırmızı bayrağın sıra kaybettirdiği isimlerden biri oldu. Kaybettiği sıraları geri kazanamayan TF-Sport ekibi 8. olarak yarışı tamamladı. Salih Yoluç'un ekibi sezonu 38 puanla tamamlayarak şampiyonada 7. oldu.

LMP3 kategorisinde yarış galibi #26 Bretton Racing oldu. Cool Racing ise, 2. olarak kendi kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

GT kategorisi galibi #19 Leipert Motorsportnin olurken şampiyonluğu ise, #91 numaralı Pure Rxcing'in oldu.