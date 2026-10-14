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NASCAR CEO’sundan Tom Cruise açıklaması: "ARCA serisinde yarışmak istedi"

NASCAR CEO’su Steve O'Donnell, aksiyon yıldızı Tom Cruise'un "Days of Thunder" filminin devamı için gerçek bir ARCA yarışına katılmak istediğini açıkladı.

Nick DeGroot Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 15:30

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Tom Cruise, efsanevi filmi Days of Thunder’ın (Yıldırım Günleri) 2028 yazında vizyona girmesi planlanan devam halkası için hazırlıklarını sürdürüyor. Filmde Cole Trickle karakterine yeniden hayat verecek olan 64 yaşındaki aktöre Anne Hathaway eşlik edecek.

Tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan çekmesiyle tanınan Cruise’un, devam filminin çekimleri öncesinde NASCAR’ın dördüncü seviye yarışı kabul edilen ARCA Serisi’nde bizzat direksiyona geçmek istediği ortaya çıktı.

Açıklamayı Front Office Sports’a yapan NASCAR CEO’su Steve O’Donnell, Cruise’un bu sıra dışı talebi karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

Yıldırım Günleri (Days of Thunder), 1990, Nicole Kidman, Tom Cruise

O’Donnell, yıldız oyuncunun filmin mümkün olduğunca gerçekçi olmasını istediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şoke oldum. Bizim ulusal serimiz olan bir ARCA Serimiz var ve Tom gidip orada yarışmak istedi.”

“Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin değilim ama filmin olabildiğince gerçekçi olmasını istiyor. Durumun nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.”

“Tom’un bizimle yaptığı görüşmede verdiği en net mesaj, ‘Sizi tamamen yeni bir izleyici kitlesinin karşısına çıkaracağım ve buna hazır olmalısınız’ şeklinde oldu.”

“Yeni bir taraftar yarış pistine geldiğinde sporu anlayabilsin diye puan sisteminden yarış sürelerine kadar pek çok detay üzerinde birlikte çalışacağız."

Yıldırım Günleri (Days of Thunder), 1990, Tom Cruise

Yarış dünyasına yabancı olmayan Tom Cruise, 1987 yılında Daytona’da Hendrick Motorsports ile gerçekleştirdiği test sürüşünde yaklaşık 286 km/s hıza ulaşmıştı.

O'Donnell, 1990 yapımı ilk filmin o dönemin şartlarını yansıttığını, yeni yapımınsa spordaki teknolojik gelişimi ve günümüz kültürünü öne çıkaracağını dile getirdi.

Film çekimleri için en az 80 özel aracın üretileceği açıklanırken, 64 yaşındaki Cruise'un ARCA'da yarışması halinde bunun bir yaş rekoru olmayacağı da belirtildi. Serideki en yaşlı pilot rekoru, 2013 yılında 78 yaşındayken mücadele eden James Hylton’a ait.

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- Motorsport.com Ekibi

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