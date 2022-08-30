Drifft coşkusu İzmir'de yaşandı
2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışı Build Goal Drift Team’den Reza Fahim’in birinciliği ile sona erdi.
Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlenen yarışta, ikinciliği Le Drift Team’den Levent Enön ve üçüncülüğü de Build Goal Drift Team’den Çağlar Küçükdumlu elde etti.
27 Ağustos Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları ile başlayan organizasyon, 28 Ağustos Pazar günü ikili eşleşmeler şeklinde yapılan elemeler ile devam etti.
İzmirli sporseverlerin yoğun ilgisi altında koşulan yarış sonunda düzenlenen törende derece giren sporculara ödüllerini İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Spor Müdürü Murat Eskici ve Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker’den aldılar.
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