Isle of Man TT sürücüsü Olivier Lavorel hayatını kaybetti

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Olivier Lavorel Haziran ayındaki sidecar yarışının ilk turunda meydana gelen bir kazada ağır yaralanırken, takım arkadaşı Cesar Chanel hayatını kaybetmişti.

Aslında kazadan sonra her iki sürücü de hastaneye kaldırılmış ve başlangıçta Lavorel'in hayatını kaybettiği duyurulmuştu ancak ortada bir karışıklığı olduğu anlaşıldı ve kısa bir süre sonra da kazada hayatını kaybeden kişinin Chanel olduğu duyuruldu.

Lavorel kazanın ardından tedavi için Liverpool hastanesine götürüldü. Daha sonra Fransa'daki bir hastaneye nakledildi. Lavorel şimdi trajik şekilde yaralarına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Kendisi 2022 Isle of Man TT'de hayatını kaybeden altıncı isim oldu. Etkinlik boyunca Mark Purslow, Davy Morgan ve baba-oğul Roger ve Bradley Stockton çeşitli kazalarla hayatını kaybettiler.

Böylelikle 1970'ten bu yana ilk kez bu etkinlikte altı isim hayatını kaybetmiş oldu.

Açıklamada, "Isle of Man TT yönetimi, sidecar sürücüsü Olivier Lavorel'in ölümünü derin üzüntüyle karşıladı. Olivier, 4 Haziran Cumartesi günü yapılan ilk sidecar yarışının açılış turunda meydana gelen bir kazada ciddi şekilde yaralandı."

"Kaza Ago's Leap'te meydana geldi ve Olivier'in takım arkadaşı Cesar Chanel'in de hayatına mâl oldu. Hem Olivier hem de Cesar Isle of Man TT'ye ilk kez katılmıştı. Yine de Fransa F1 ve F2 Ulusal Sidecar Şampiyonalarında sayısız galibiyet ve podyumla çok deneyimlilerdi."

"Isle of Man TT yönetimi, bu trajik zamanda Olivier'in ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerini sunuyor." dedi.