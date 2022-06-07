2022 Isle of Man TT'de hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

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Isle of Man TT, bu yıl COVID-19 salgınından bu yana ilk kez gerçekleştiriliyor ve şimdiye kadarki seanslarda önce Superbike sürücüsü Mark Purslow, sonra da Sidecar sürücüsü Olivier Lavorel hayatlarını kaybettiler.

Etkinlik pazartesi günü devam ederken, üç turluk Supersport yarışının son turunda bir başka ölümcül kaza daha meydana geldi.

Kaza çok şiddetliydi ve hem Morgan'a müdahale edilmesi hem de inceleme yapılması için Superstock yarışı Pazartesi akşamı 18:35'e kadar ertelendi.

Sonrasında, 80. yarışına çıkan 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı Morgan'ın yaşanan kaza sonrası hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "52 yaşındaki Davy Morgan, 2022 Isle of Man TT etkinliğinin ilk Supersport yarışının üçüncü turunda meydana gelen bir kazada hayatını kaybettiğine" yer verildi.

Kaza pistin dağ kısmında bulunan 27. kilometre meydana geldi.

Davy, 2002'den bu yana her TT'ye katıldığı için son derece deneyimli birisimdi.

Ayrıca cumartesi günü hayatını kaybeden Lavorel'in Sidecar'da birlikte yarıştığı Cesar Chanel'ın durumu da kritik ve tedavisi sürüyor.