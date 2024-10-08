Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Keanu Reeves, uzun zamandır tutkunu olduğu motor sporlarında profesyonel olarak ilk kez Indianapolis Motor Speedway’de piste çıktı.
Hollywood yıldızı Keanu Reeves, cumartesi günü Indianapolis Motor Speedway'de profesyonel yarışçı olarak ilk kez piste çıktı.
Reeves, "The Book of Elsewhere" adlı çizgi romanını tanıtan No. 92 BRZRKR aracını kullanıyordu. Takım arkadaşı ise Dude Perfect'ten Cody Jones'du.
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Fotoğraf: #92 Toyota GR86 of Keanu Reeves, Toyota GR Cup North America, SRO America, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN October 3-6 | Fred Hardy | www.FredHardyPhoto.com for SRO ©2024
35 aracın yer aldığı yarışta mücadeleye 31. sıradan başlayan Reeves, en fazla 21. sıraya kadar yükselebildi ve ayrıca ilk turun 14. virajında yaşanan kazadan da başarıyla kaçınabildi.
Reeves, 45 dakikalık yarışın ortalarında 9. virajdan çıkarken çime doğru bir spin attı ancak herhangi bir çarpışma yaşamadı.
Yarışa geri dönen Reeves, mücadeleyi 25. sırada tamamladı
"Böyle bir deneyim benim için büyük bir heyecan ve mutluluktu. Aracın kontrolünü kaybettiğim anlarda bile burada olmak ve bu yarışın bir parçası olmak çok keyifliydi,” diyen Reeves, hafta sonu boyunca Toyota GR Cup serisinde yarışmaya devam edeceğini belirtti.
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