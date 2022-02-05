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MotoAmerica Haberler

Petrucci, Ducati ile MotoAmerica'da yarışacak

MotoGP'de iki yarış galibiyeti bulunan Danilo Petrucci, Tech 3 KTM koltuğunu kaybetmesinin ardından 2022'de MotoAmerica'ya katılacak ve Ducati ile yeniden işbirliğine girecek.

Petrucci, Ducati ile MotoAmerica'da yarışacak
Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Geçtiğimiz haftalarda tahmin edildiği üzere Petrucci, yeni sezonda Dünya Superbike'a adım atacak olan Loris Baz'dan boşalan Warhorse HSBK koltuğuna geçecek ve takımın tek Ducati Panigale V4 R motosikletiyle 11 yarışta mücadele edecek.

İtalyan sürücü, 2015-20 yılları arasında Ducati ile MotoGP'de güçlü bir ilişkiye sahipti ve son iki yılını fabrika takımında mücadele ederek geçirdi. Petrucci, bu süre zarfında Mugello'da kendi ülkesinde kazandığı zafer de dahil olmak üzere iki galibiyet aldı. Ayrıca şampiyonadaki en iyi sonucu da altıncılıktı.

Geçen ayki Dakar Rallisi'nde kariyerinin ilk etap zaferini de alan Petrucci, geçen yılı Tech3 KTM ile geçirmiş ve genellikle gridin en gerisinde yer almıştı.

Petrucci, MotoAmerica'da iyi bir başarı elde edebilmek adına, 10-12 Mart'taki ilk yarıştan önce Workhorse HSBK'nın Pensilvanya'daki fabrikasına yakın bir noktaya taşınacak.

Ayrıca önümüzdeki hafta Ducati'nin fabrika WSBK sürücüleri Alvaro Bautista ve Michael Ruben Rinaldi ile beraber Panigale V4 R'ı Portimao'da test etmesi planlanıyor.

Petrucci, "Ducati'ye geri döndüğüm için çok mutluyum ve bu projeyi mümkün kılan tüm Ducati üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum."

"Geçen yıl Circuit of The Americas'ta Eraldo Ferracci, Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti ve Davide Tardozzi'den başlayarak tüm yöneticilerle bu proje hakkında konuştum ve beni tekrar markada görmekten gerçekten mutlu oldular."

"Eğlenmeye ve motosikletimi sürmeye devam etmek istiyorum. Yeni bir deneyim yaşamak için de bu projeyi seçtim. Amerika'da yaşayacağım, bu benim için yeni ve heyecan verici bir şey, bu açıdan başlamak için çok meraklı ve istekliyim.” dedi.

Warhorse HSBK, geçen yıl MotoAmerica'da Ducati'nin en iyi takımıydı ve Baz'ın sürücüler şampiyonasında Yamaha ikilisi Jake Gagne ve Mathew Scholtz ve Suzuki'den Cameron Petersen'in ardından dördüncü olmasını sağladı.

Baz, bu yıl BMW uydu takımı Bonovo ile WSBK'ya geri dönüyor ve bu da Petrucci'nin MotoAmerica'ya geçiş yapmasına izin verdi.

Loris Baz, Warhorse HSBK Racing Ducati New York

Loris Baz, Warhorse HSBK Racing Ducati New York

Photo by: Ducati Corse

 

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