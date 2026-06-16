Lando Norris, 2026 Goodwood Hız Festivali'nde Valentino Rossi ile birlikte yer alacak

İkilinin ortak sponsoru olan Monster Energy aracılığıyla etkinliğin cuma ve cumartesi günlerinde hayranlarla buluşacağı açıklandı. Lando Norris'in Goodwood'daki programı, kendi ev yarışı olan Britanya Grand Prix'si sonrasında gerçekleşecek.

Goodwood Estate'e gelecek ziyaretçiler, cuma öğleden sonra Goodwood House'da Norris ve Rossi'yi birlikte görme fırsatı yakalayacak.

Norris ayrıca cumartesi günü düzenlenecek ikinci balkon etkinliğinde de yer alacak. Bu organizasyon, Britanyalı pilotun 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu zaferini kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Norris yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Goodwood her zaman harika bir yer. Gerçek anlamda motor sporlarının kutlandığı bir etkinlik."

"Atmosfer müthiş, taraftarlar inanılmaz ve bunu Valentino gibi bir efsaneyle paylaşmak deneyimi daha da özel hale getiriyor."

Rossi ise Goodwood hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Goodwood gerçekten çok özel. Motor sporlarının her yönüyle kutlandığı eşsiz bir etkinlik."

"Festival of Speed'de olmak, bu kadar tutkulu taraftarı görmek ve Lando Norris ile John McGuinness gibi olağanüstü sporcularla aynı tepede yer almak unutulmaz bir deneyim."

Etkinliğin ev sahibi olan Charles Gordon-Lennox da Norris ve Rossi'nin birlikte yer almasının organizasyon için tarihi bir an olduğunu söyledi: "Norris ve Rossi, Goodwood'da birlikte!"

"Hiç şüphe yok ki bu, Festival of Speed tarihine geçecek bir an olacak."

"Monster Energy'ye, bu iki dünya şampiyonunu Goodwood'da bir araya getirdiği için minnettarız ve yaz sonunda bunu birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

2026 Goodwood Hız Festivali, 9 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü sona erecek. Etkinlik boyunca motor sporlarının farklı disiplinlerinden çok sayıda yıldız isim Goodwood'da bir araya gelecek.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images